Scudo contro gli allagamenti a Madonnetta: via libera al piano da 35 milioni di euro per il Canale Palocco

Un’opera strategica attesa da anni muove un passo decisivo verso la cantierizzazione nel Municipio X.

La Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale ha dato il via libera alla proposta di deliberazione sul progetto di fattibilità tecnico-economica per la cassa di espansione del Canale Palocco, localizzata nella zona di Madonnetta.

L’intervento poggia su uno stanziamento complessivo di circa 35 milioni di euro, dei quali 10 milioni di euro garantiti da un cofinanziamento della Regione Lazio.

L’infrastruttura è stata classificata come opera pubblica prioritaria per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area.

Come funziona l’opera: argini rinforzati e gestione delle piene

Il progetto mira ad agire sui nodi strutturali del bacino di drenaggio locale per prevenire i fenomeni di allagamento che in passato hanno messo a dura prova il territorio:

Capacità di accumulo: La vasca conterrà i picchi di portata del Canale Palocco durante i nubifragi eccezionali.

Consolidamento degli argini: Parallelamente alla cassa d’espansione, verranno rinforzati i tratti spondali situati a monte dell’infrastruttura.

Varianti ed espropri: L’approvazione del provvedimento comporta l’adozione della variante urbanistica necessaria sui terreni e l’avvio formale degli iter per le espropriazioni di pubblica utilità.

Le reazioni: «Scelta politica per tutelare i cittadini»

«Quasi 35 milioni di euro destinati alla prevenzione non rappresentano soltanto un numero, ma una scelta politica ben precisa. Significa tutelare famiglie, attività e abitazioni di fronte a eventi meteo sempre più violenti» — Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea capitolina

Sulla stessa linea il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Antonio Stampete, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio per sbloccare le risorse economiche e rispondere alle istanze dei residenti di Acilia, Madonnetta e dell’intero quadrante del Canale Palocco.

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