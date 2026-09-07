Saluto romano in Curva Sud durante Roma-Atalanta: identificati 14 tifosi giallorossi, scattano denunce e Daspo
Il blitz simbolico nel cuore del tifo capitolino durante il match dello scorso 6 settembre. Gli accertamenti incrociati della Digos e del Commissariato Prati consentono di dare un volto a gran parte del gruppo ritratto a braccio teso
L’ostentazione della gestualità neofascista sugli spalti dello stadio Olimpico dura lo spazio di una fotografia, ma le conseguenze giudiziarie e Daspo non si sono fatte attendere.
Nel corso dell’incontro di calcio Roma-Atalanta, disputatosi lo scorso 6 settembre, un gruppo di supporters romanisti posizionati in Curva Sud si è reso protagonista del celebre saluto romano, distendendo il braccio destro verso l’alto a beneficio di obiettivi e telecamere.
L’episodio ha fatto scattare la reazione immediata della Questura di Roma.
Le indagini della Digos: 14 volti già individuati
Gli accertamenti investigativi, condotti in stretta sinergia dagli agenti del Commissariato di PS Prati e dagli specialisti della Digos capitolina, hanno permesso di risalire in poche ore ai nomi dei responsabili:
I numeri dell’inchiesta: Su un totale di 17 soggetti immortalati nello scatto diffuso, 14 sono stati compiutamente identificati.
Attività in corso: Per i restanti tre ultras presenti nel gruppo sono tuttora in svolgimento le operazioni di riscontro anagrafico tramite l’analisi dei fotogrammi della videosorveglianza dell’impianto.
Sanzioni, legge Mancino e procedura Daspo
Il pugno duro delle forze dell’ordine si articolerà su tre distinti binari sanzionatori e di prevenzione:
Infranto il regolamento dell’impianto: A tutti i soggetti riconosciuti verranno contestate le violazioni amministrative legate al regolamento d’uso dello stadio Olimpico.
La segnalazione alla Procura: Scatta il deferimento all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato legata alla legge Mancino, che punisce l’ostentazione di simboli e gesti discriminatori o legati all’ideologia fascista.
Misure interdittive: La Questura ha già formalizzato l’avvio dell’istruttoria amministrativa per l’emissione del Daspo nei confronti di tutti i tifosi coinvolti, precludendo loro l’accesso alle manifestazioni sportive.
Dalla Questura sottolineano come la linea della tolleranza zero punti a tutelare i valori dell’intrattenimento sportivo sano, stroncando sul nascere condotte ideologiche incompatibili con l’ordinamento democratico.
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