Dagli inseguimenti con speronamento ai furti nelle corsie: raffica di blitz della Polizia a Roma

Un’offensiva capillare contro i reati predatori ha impegnato nelle ultime ore gli uomini della Polizia di Stato nei quadranti periferici ed extra-urbani di Roma.

L’intervento coordinato tra i Distretti di P.S. San Basilio, Fidene-Serpentara e le pattuglie del Reparto Volanti ha portato all’arresto di cinque persone, protagoniste di altrettanti episodi criminali che vanno dagli inseguimenti automobilistici ad alta velocità fino ai borseggi Lampo.

Tutti i provvedimenti restrittivi sono stati regolarmente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Ponte Mammolo: sperona il camion e si schianta contro la Volante

L’episodio a più alto tasso di pericolosità si è registrato nello snodo dello scalo ferroviario metropolitano di Ponte Mammolo.

Durante un posto di controllo dei poliziotti del IV Distretto San Basilio, l’alt intimato a un’autovettura con tre persone a bordo ha scatenato la reazione del conducente:

La corsa folle: Nel tentativo di eludere l’accertamento, il guidatore ha premuto sull’acceleratore. Dopo aver urtato un autocarro in transito, l’auto in fuga ha impattato direttamente contro la vettura di servizio della Polizia.

Il blocco e la refurtiva: Il fuggitivo ha tentato di dileguarsi a piedi tra i passanti, ma è stato bloccato dagli agenti.

La perquisizione del veicolo ha consentito di recuperare diverse borse rubate poco prima.

Reparto Volanti: scippo a un’anziana e furto sventato da un agente fuori servizio

Altre due operazioni sono state portate a termine dal personale delle Volanti:

Piazza Vittorio Dabormida: Un’anziana di 82 anni è stata aggredita e scippata di quanto in suo possesso. Le urla della vittima hanno allertato i passanti, che hanno bloccato il responsabile fino all’arrivo degli agenti.

Via dei Ramni: Un poliziotto libero dal servizio ha notato un 28enne intento a sottrare lo zaino a un cittadino ivoriano. L’agente ha allertato la centrale operativa mentre la stessa vittima fermava il ladro, poi preso in custodia dalle Volanti che hanno restituito il maltolto.

Fidene-Serpentara: razzie nei supermercati della zona

Infine, l’attenzione degli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara si è concentrata sui raid nei negozi della grande distribuzione.

In un supermercato del quartiere, gli addetti alla vigilanza hanno notato via webcam due giovani intenti a nascondere prodotti per superare le casse senza pagare.

L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di fermare i due soggetti all’uscita e di recuperare l’intera refurtiva.

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