Nasce SanROMA il Concorso che unirà i 15 municipi

SanROMA è un progetto culturale gratuito dedicato ai giovani dai 18 ai 26 anni, con una finale dal vivo accompagnata da un’orchestra e musicisti professionisti e una giuria composta da importanti personalità dello spettacolo e della musica italiana.

Roma investe sui propri giovani talenti e sulla cultura musicale con la nascita di SanROMA – 1° Concorso Canoro Città di Roma, una nuova iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione della musica emergente nella Capitale.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

SanROMA rappresenta un format innovativo nel panorama cittadino: per la prima volta saranno coinvolti tutti i quindici Municipi di Roma in un percorso artistico che metterà al centro il talento, il merito e la partecipazione dei giovani.

Il concorso è rivolto a ragazze e ragazzi residenti a Roma, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, e sarà interamente gratuito, dall’iscrizione fino alla serata conclusiva. Una scelta precisa, nata dalla volontà di eliminare ogni barriera economica e offrire a tutti le stesse opportunità di partecipazione.

Il percorso si svilupperà nell’arco di circa quattro mesi e accompagnerà gli artisti dalle selezioni alla Finalissima di SanROMA 2026, durante la quale i finalisti, si esibiranno dal vivo accompagnati da un’orchestra e musicisti professionisti, davanti a una Commissione Artistica composta da autorevoli professionisti del panorama musicale italiano e alla presenza di ospiti di rilievo nazionale, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura.

L’obiettivo di SanRoma non è soltanto quello di individuare nuovi talenti, ma di costruire un progetto culturale capace di valorizzare il patrimonio artistico della città, creare occasioni di crescita per le nuove generazioni e rafforzare il legame tra musica, territorio e istituzioni.

Il Progetto e l’organizzazione della manifestazione è di Fabio Feliziani e William Feliziani, attraverso la William School Music e WSM Artist, realtà impegnate da anni nella formazione e nella promozione di giovani artisti.

«SanRoma – affermano gli organizzatori – nasce da un sogno: offrire ai giovani della nostra città un’opportunità concreta, libera da qualsiasi barriera economica, affinché il talento possa essere l’unico vero protagonista. Roma meritava un progetto capace di unire musica, cultura e territorio, coinvolgendo tutti i quindici Municipi in un’unica grande manifestazione. Questo è solo il primo passo di un percorso che desideriamo far crescere anno dopo anno, fino a farlo diventare un punto di riferimento per la musica emergente italiana. Se anche un solo ragazzo, grazie a SanROMA, riuscirà a trasformare la propria passione in un’opportunità, avremo raggiunto il nostro obiettivo.»

Le iscrizioni saranno aperte nelle prossimi giorni. Il regolamento ufficiale, le modalità di partecipazione, il calendario delle selezioni e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito ufficiale www.sanroma.it e sui canali social del progetto.

SANROMA 2026 – 1° Concorso Canoro Città di Roma – “Roma alza la voce”

Organizzazione: Fabio Feliziani – William Feliziani

Responsabile di Produzione: Maria Laura Pruna

Sito ufficiale: www.sanroma.it

Social: @roma @sanroma @ZètemaProgettoCulturas.r.l. @williamschoolmusic #RomaCapitale #SanROMA #SanROMA2026 #ConcorsoCanoro #1ConcorsocanorocittàdiRoma

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