Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Il nervosismo in via Pisino tradisce la pusher al Collatino: nella borsa frigo 27 panetti di hashish e cocaina

Il gesto repentino per nascondere un involucro alla vista dei Baschi Verdi fa scattare l'ispezione della Guardia di Finanza

Redazione - 8 Settembre 2026

Un movimento brusco all’interno dell’abitacolo per provare a celare una bustina trasparente alla vista dei militari in transito.

È stato questo dettaglio a insospettire le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma e a portare all’arresto di una cittadina italiana, sorpresa nel quartiere Collatino con un carico di droga pronto per la distribuzione al dettaglio.

L’intervento è stato condotto dagli specialisti del Gruppo Pronto Impiego Roma — i cosiddetti Baschi Verdi — impegnati in un servizio di pattugliamento preventivo lungo via Pisino, snodo residenziale da tempo attenzionato per il contrasto allo spaccio di quartiere.

Immagine di repertorio

La perquisizione e la borsa frigo sospetta

La donna, in sosta a bordo della propria autovettura, si è mostrata immediatamente a disagio alla vista del mezzo di servizio.

Il tentativo d’impeto di nascondere il materiale addosso a sé ha convinto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti con un’ispezione veicolare accurata:

Il nascondiglio: All’interno dell’abitacolo è stata individuata una borsa frigo apparentemente destinata a uso personale.

Il materiale sequestrato: Nel contenitore termico i militari hanno scovato 27 panetti di hashish per un peso di circa 2,6 chilogrammi, unitamente ad alcune dosi di cocaina.

Destinazione del carico e rito direttissimo

Secondo le stime investigative, il quantitativo intercettato avrebbe permesso la fabbricazione e l’immissione sul mercato al dettaglio di diverse migliaia di singole dosi per la movida e le piazze della Capitale.

Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro penale. La donna è stata arrestata e messa immediatamente a disposizione della Magistratura capitolina in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati