Il nervosismo in via Pisino tradisce la pusher al Collatino: nella borsa frigo 27 panetti di hashish e cocaina

Un movimento brusco all’interno dell’abitacolo per provare a celare una bustina trasparente alla vista dei militari in transito.

È stato questo dettaglio a insospettire le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma e a portare all’arresto di una cittadina italiana, sorpresa nel quartiere Collatino con un carico di droga pronto per la distribuzione al dettaglio.

L’intervento è stato condotto dagli specialisti del Gruppo Pronto Impiego Roma — i cosiddetti Baschi Verdi — impegnati in un servizio di pattugliamento preventivo lungo via Pisino, snodo residenziale da tempo attenzionato per il contrasto allo spaccio di quartiere.

La perquisizione e la borsa frigo sospetta

La donna, in sosta a bordo della propria autovettura, si è mostrata immediatamente a disagio alla vista del mezzo di servizio.

Il tentativo d’impeto di nascondere il materiale addosso a sé ha convinto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti con un’ispezione veicolare accurata:

Il nascondiglio: All’interno dell’abitacolo è stata individuata una borsa frigo apparentemente destinata a uso personale.

Il materiale sequestrato: Nel contenitore termico i militari hanno scovato 27 panetti di hashish per un peso di circa 2,6 chilogrammi, unitamente ad alcune dosi di cocaina.

Destinazione del carico e rito direttissimo

Secondo le stime investigative, il quantitativo intercettato avrebbe permesso la fabbricazione e l’immissione sul mercato al dettaglio di diverse migliaia di singole dosi per la movida e le piazze della Capitale.

Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro penale. La donna è stata arrestata e messa immediatamente a disposizione della Magistratura capitolina in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

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