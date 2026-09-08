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Insegna sradicata e adesivi neofascisti: blitz notturno contro la sede del Pd Roma

L'incursione vandalica è avvenuta nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre 2026

Redazione - 8 Settembre 2026

Un’azione intimidatoria commessa nel buio della notte per colpire uno dei luoghi simbolo della politica cittadina. La sede del Partito Democratico di Roma è stata bersaglio di un raid vandalico a sfondo neofascista tra domenica 6 e lunedì 7 settembre 2026.

Ignoti si sono scagliati contro l’ingresso della struttura, divellendo l’insegna ufficiale del partito ed imbrattando le pareti con adesivi e scritte recanti marchi e simboli dell’estrema destra.

La denuncia del segretario dem Enzo Foschi

L’episodio è stato reso noto dal segretario provinciale del Pd di Roma, Enzo Foschi, che ha espresso la ferma condanna dell’intera comunità dem:

“Questa notte è stata vandalizzata la sede del Partito democratico di Roma. È stata divelta la nostra insegna e sono comparsi adesivi e scritte con simboli fascisti. Un atto grave e inaccettabile, che colpisce un luogo di partecipazione e di democrazia. Non saranno intimidazioni e nostalgie fasciste a fermare il nostro impegno. La sede del Pd Roma continuerà a essere aperta e viva, come è sempre stata. L’insegna tornerà al suo posto e noi continueremo a fare politica, ogni giorno, senza farci intimidire”.

Presidio di democrazia e reazione del partito

L’attacco giunge in un momento di intensa attività politica nella Capitale. Nonostante il gesto palesemente provocatorio, la federazione capitolina ha già annunciato il ripristino immediato della targa e la prosecuzione di tutte le attività ordinarie della sede.

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