“Cinema e Luce” conquista il pubblico: oltre 1,5 milioni di spettatori

Più di un milione e mezzo di telespettatori raggiunti in tre settimane di programmazione e una media di circa 360 mila spettatori per ogni appuntamento.

Sono i dati che accompagnano il bilancio di “Cinema e Luce”, il format trasmesso da Rai 3 nel corso del mese di luglio e dedicato ai luoghi del Lazio che hanno fatto da sfondo ad alcuni dei film più celebri del cinema italiano e internazionale.

Numeri che, secondo la Regione Lazio, confermano l’interesse del pubblico per un racconto del territorio costruito attraverso il linguaggio del cinema, trasformato in uno strumento di promozione turistica capace di valorizzare paesaggi, borghi, città e località spesso meno conosciute rispetto ai tradizionali itinerari.

Il programma ha accompagnato gli spettatori in un viaggio tra set cinematografici, curiosità e retroscena delle produzioni che nel corso degli anni hanno scelto il Lazio come scenario delle proprie storie.

Un percorso che ha attraversato non solo Roma, ma anche coste, aree naturali, piccoli centri e luoghi simbolo delle cinque province, mettendo in evidenza il legame tra il patrimonio culturale e quello paesaggistico della regione.

Per l’assessore regionale al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo, gli ascolti rappresentano una conferma della strategia adottata dalla Regione per promuovere il territorio con strumenti di comunicazione in grado di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

«I risultati ottenuti da Cinema e Luce dimostrano che raccontare il Lazio attraverso il cinema è una scelta che ha incontrato l’interesse degli spettatori», afferma Palazzo. «Con il progetto “C’è tutto un Lazio intorno” abbiamo voluto mostrare una regione che non si esaurisce nelle destinazioni più conosciute, ma custodisce un patrimonio diffuso fatto di paesaggi, borghi, tradizioni e luoghi che meritano di essere scoperti».

Secondo l’assessore, il cinema rappresenta uno straordinario veicolo di promozione territoriale, perché le immagini che arrivano sul grande schermo possono trasformarsi nel desiderio di visitare quei luoghi dal vivo.

«Ogni film lascia un’eredità fatta di emozioni e ricordi che possono diventare uno stimolo al viaggio. Con questo programma abbiamo accompagnato il pubblico in un itinerario che alterna scenari iconici e destinazioni meno note, dimostrando come il Lazio possa offrire esperienze diverse durante tutto l’anno. Il riscontro ottenuto ci incoraggia a proseguire lungo questa strada, puntando su una promozione sempre più legata all’identità dei territori e alle esperienze che possono offrire».

Il format rientra nelle iniziative della campagna regionale “C’è tutto un Lazio intorno”, il progetto con cui la Regione punta a diversificare l’offerta turistica, valorizzando non solo il patrimonio storico e artistico, ma anche i cammini, i parchi naturali, il turismo all’aria aperta, l’enogastronomia e le tradizioni locali.

L’obiettivo è quello di promuovere un modello di turismo distribuito, capace di coinvolgere l’intero territorio regionale e di incentivare la scoperta di località meno conosciute, sfruttando anche il richiamo esercitato dal cinema, che da decenni sceglie il Lazio come set privilegiato per produzioni italiane e internazionali.

Con gli ascolti registrati nelle settimane di programmazione, Cinema e Luce si candida così a diventare uno degli strumenti di punta della promozione turistica regionale, dimostrando come il racconto audiovisivo possa trasformarsi in un volano per la valorizzazione del territorio e per l’attrazione di nuovi visitatori.

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