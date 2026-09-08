Lasci l’auto nei parcheggi della Metro? Dal 1° ottobre di notte si paga e non puoi riprenderla fino al mattino

Cambiano le regole per la sosta nei parcheggi d’interscambio della Capitale. A partire dal 1° ottobre, lasciare l’automobile negli hub a servizio della linea Metro B1 nelle ore notturne non sarà più gratuito: la misura entrerà in vigore come prima fase sperimentale nelle strutture di Conca d’Oro, Annibaliano e Jonio, per poi essere estesa progressivamente a tutti gli altri nodi di scambio della rete cittadina.

Un provvedimento varato dall’amministrazione di Roma Capitale e reso noto da Atac, con il dichiarato intento di tutelare i lavoratori e gli studenti pendolari che utilizzano gli stalli di sosta nelle ore diurne per accedere al trasporto pubblico locale.

Tariffe e fasce orarie: 80 centesimi all’ora anche per gli abbonati

La nuova regolamentazione fissa criteri di pagamento stringenti per la permanenza notturna dei veicoli:

La tariffa: Il costo della sosta notturna sarà pari a 80 centesimi l’ora.

Nessun privilegio per gli abbonati: Il pagamento del ticket orario sarà obbligatorio per tutti gli utenti, inclusi i titolari di abbonamento annuale o mensile Metrebus.

Esenzioni: Restano esentati dal pagamento esclusivamente i veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di regolare contrassegno.

L’orario notturno in cui scatta la tariffazione è strutturato secondo gli orari d’esercizio del servizio metro:

Da domenica a giovedì: dalle 00:15 alle 05:15;

Venerdì e sabato: dalle 02:15 alle 05:15.

Auto “invischiate”: vietato il ritiro del veicolo nelle ore di chiusura

Atac ricorda inoltre una regola fondamentale per gli automobilisti: durante la finestra oraria di tariffazione notturna i parcheggi saranno chiusi al pubblico e non sarà in alcun modo possibile accedere alle strutture per ritirare la propria automobile fino alla riapertura mattutina delle stazioni.

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