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Dramma sulla Prenestina: violento scontro a tre tra auto e moto, muore centauro di 65 anni

La tragedia si è consumata nella serata di ieri all'altezza del civico 1310. Inutili i soccorsi per il conducente dello scooter Honda

L.B. - 8 Settembre 2026

Un altro drammatico incidente insanguina le strade della periferia est della Capitale. Nella serata di ieri, via Prenestina è stata teatro di un grave sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli: due scooter — un Honda Silver Wing e un Kymco New Agility — e un’automobile Peugeot 308.

L’impatto, avvenuto all’altezza del civico 1310, non ha lasciato scampo al conducente della Honda Silver Wing: uno italiano di 65 anni, deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, facendo confluire sul posto i sanitari del 118 e ben quattro pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al VI Gruppo Torri.

La vittima: Per il 65enne alla guida dello scooter Honda i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso; le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate letali.

Immagine di repertorio

I conducenti coinvolti: Il guidatore della Peugeot 308, un cittadino polacco di 52 anni, è stato preso in carico dai soccorritori e trasportato al Policlinico Tor Vergata per essere sottoposto agli accertamenti di rito e ai test tossicologici previsti dalla legge. Miracolosamente illeso, invece, il giovane di 25 anni (italiano) al volante del Kymco New Agility.

Rilievi e viabilità paralizzata

Per permettere ai caschi bianchi di effettuare i rilievi scientifici e garantire la rimozione dei detriti in sicurezza, il tratto interessato di via Prenestina è stato interamente chiuso al traffico fino al termine delle operazioni.

Diverse unità della Polizia Locale sono state impegnate per ore nella gestione della viabilità alternativa e nel decongestionamento del traffico di zona.

Gli agenti del VI Gruppo Torri hanno avviato le indagini e sequestrato i mezzi coinvolti per ricostruire con esattezza la sequenza dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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