Caldo record a Roma, il Campidoglio prolunga “Il Grande Freddo”: cinema e biblioteche rifugio per 20mila persone

Trasformare la rete delle sale cinematografiche e dei presidi culturali cittadini in un’oasi di rifugio termico per sottrarre anziani, fragili e turisti alla morsa delle temperature record.

Visto l’assalto di pubblico e il persistere delle anomalie termiche sulla Capitale, il Campidoglio ha deciso di allungare la durata de “Il Grande Freddo”, il piano straordinario ideato da Roma Capitale che mette a disposizione spazi climatizzati e proiezioni gratuite.

L’iniziativa, inizialmente programmata per concludersi il 4 agosto, resterà attiva fino a giovedì 14 agosto, coprendo la vigilia di Ferragosto nelle ore più roventi della giornata.

I numeri del successo: 20mila ingressi in dodici giorni

I dati diffusi dagli uffici capitolini tracciano il bilancio di una misura che ha incontrato un riscontro immediato tra la popolazione.

Dal lancio dello scorso 23 luglio al 4 agosto, sono stati oltre 20.000 gli accessi gratuiti registrati nei diversi poli aderenti:

I cinema di quartiere: 9 sale coinvolte che offrono due proiezioni al giorno a costo zero grazie all’intesa con Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema);

La rete delle biblioteche: 11 strutture comunali trasformate in punti sosta con aria condizionata e distribuzione di bottigliette d’acqua curative gestita dai volontari della Protezione Civile;

I poli d’eccellenza culturale: la Sala Squarzina al Teatro Argentina e gli ambienti del Palazzo delle Esposizioni (compresi l’Auditorium e gli spazi espositivi della mostra fotografica di Emergency).

Gualtieri e Smeriglio: “Se la cultura diventa un servizio di prima necessità”

«Le ondate di calore sempre più estreme impongono risposte concrete a tutela dei soggetti vulnerabili – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri annunziando la proroga –. Oltre 20mila persone hanno trovato nei cinema e nelle biblioteche un rifugio accogliente e sicuro. È la dimostrazione che l’integrazione tra cultura e welfare è una leva formidabile per fronteggiare le emergenze climatiche».

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, che rivendica il valore sociale dell’operazione: «Ce lo hanno chiesto a gran voce residenti e turisti di passaggio. La cultura non è solo intrattenimento, è benessere pubblico, un antidoto alla solitudine e all’isolamento per chi non può permettersi condizionatori a pieno regime o vacanze fuori città».

Per consultare la mappa e la programmazione delle sale aderenti a Roma: clicca qui

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