Categorie: Cinema e Tv
Municipi: 7 (ex 9 e 10), Roma
Riscoprendo Antonio Cederna a Estate Arena Cinema
Alla Cartiera Latina in via Appia Antica 42, incontro con Giuseppe e Giulio Cederna, modera Marco Gisotti
Presso la Cartiera Latina in via Appia Antica 42 Estate Arena Cinema presenta:
Mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 19:30 Incontro: Riscoprendo Antonio Cederna con Giuseppe e Giulio Cederna, modera Marco Gisotti
alle ore 21:00 LE MANI SULLA CITTA’ – (Drammatico) 105′ di Francesco Rosi con Rod Steiger, Salvo Randone.
LE MANI SULLA CITTÀ, DALLA PAGINA AL FILM
«Quando trent’anni fa abbiamo dovuto mettere a posto l’archivio di nostro padre, – annota in un post Giulio Cederna – ci siamo imbattuti nella sceneggiatura originale del capolavoro di Francesco Rosi, “Le mani sulla città”, premiato a sorpresa al festival del cinema di Venezia del 1963. Come era arrivata fino a lui? E che relazione c’è tra quel film, scritto con Raffaele La Capria e Enzo Forcella, e l’impegno militante di Antonio contro il sacco delle città italiane? L’ho compreso solo di recente lavorando al libro “Nella polvere e negli sputi”, uscito ad aprile per Donzelli editore. Con mio fratello Giuseppe Cederna e Marco Gisotti proveremo a raccontare questo e molto altro mercoledì 29, dalle 19.30, presso la magnifica Arena Cinema Estate della Cartiera Latina “torneranno i prati”, nel cuore del parco dell’Appia. A seguire, da non perdere, la proiezione del film».
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