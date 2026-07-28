Riscoprendo Antonio Cederna a Estate Arena Cinema

«Quando trent’anni fa abbiamo dovuto mettere a posto l’archivio di nostro padre, –– ci siamo imbattuti nella sceneggiatura originale del capolavoro di Francesco Rosi, “Le mani sulla città”, premiato a sorpresa al festival del cinema di Venezia del 1963. Come era arrivata fino a lui? E che relazione c’è tra quel film, scritto con Raffaele La Capria e Enzo Forcella, e l’impegno militante di Antonio contro il sacco delle città italiane? L’ho compreso solo di recente lavorando al libro “Nella polvere e negli sputi”, uscito ad aprile per. Con mio fratelloproveremo a raccontare questo e molto altro mercoledì 29, dalle 19.30, presso la magnifica Arena Cinema Estate della Cartiera Latina “torneranno i prati”, nel cuore del parco dell’Appia. A seguire, da non perdere, la proiezione del film».