Cinema gratis e aria condizionata contro l’afa: “Il Grande Freddo” fa il pieno a Roma con 30mila presenze

Trasformare le sale cinematografiche, le biblioteche e i palazzi della cultura in “rifugi climatici” per offrire refrigerio, socialità e intrattenimento a chi resta in città durante le storiche ondate di calore.

È la scommessa vinta de “Il Grande Freddo”, il piano straordinario promosso da Roma Capitale e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura che, dal 23 luglio al 14 agosto, ha registrato l’ingresso di ben 30 mila cittadini nei presidi climatizzati della città.

Nata per contrastare gli effetti delle temperature record sui soggetti più fragili, l’iniziativa si è chiusa alla vigilia di Ferragosto dopo una proroga a furor di popolo, spinta dall’altissimo tasso di adesione registrato fin dalle prime battute.

La mappa dei rifugi freschi: 17mila spettatori nei cinema di quartiere

L’architettura del progetto ha visto una cooperazione capillare tra amministrazione pubblica, associazioni di categoria e Protezione Civile, coprendo diversi quadranti urbani con un’offerta variegata:

I cinema (17.000 presenze): grazie alla collaborazione con ANEC, 12 sale cittadine hanno garantito due proiezioni quotidiane a costo zero, proponendo un palinsesto orientato al cinema italiano di qualità e ai film d’animazione per i più piccoli.

Le biblioteche e la Protezione Civile (13.000 presenze): 11 strutture comunali hanno aperto le porte offrendo riparo e la distribuzione gratuita di acqua minerale agli utenti.

Le grandi istituzioni culturali: porte aperte alla Sala Squarzina del Teatro Argentina e al Palazzo delle Esposizioni, che ha messo a disposizione l’Auditorium e gli spazi della mostra fotografica di Emergency, “Revelation”, firmata da Lorenzo Meloni.

Gualtieri e Smeriglio: “Un’esperienza contro l’isolamento, valuteremo il bis”

«È un risultato molto significativo che conferma l’utilità di un’iniziativa nata per offrire una risposta concreta alle ondate di calore — ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri —. Abbiamo trasformato cinema e biblioteche in luoghi accessibili, capaci di garantire refrigerio e socialità. Un’esperienza che si inserisce nel sistema con cui Roma sta affrontando il cambiamento climatico, pensando a chi è più esposto come anziani e minori».

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, che sottolinea il valore sociale del progetto: «”Il Grande Freddo” si è dimostrato un rifugio necessario sia a livello climatico che umano. Ci ha condotti fuori dall’isolamento a cui l’agosto in città e i rapporti rarefatti spesso ci costringono. Visto il successo e l’utilità per la cittadinanza, valuteremo se replicare l’iniziativa nella prossima stagione».

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