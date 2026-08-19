Lavori al Cinema Rialto, concluse le pulizie: la struttura passa al Dipartimento Cultura per il restyling

Il percorso per la restituzione dei luoghi della cultura abbandonati nel cuore della Capitale compie un nuovo e decisivo passo in avanti.

Il Cinema Rialto, storica sala d’essai incastonata tra via del Plebiscito e piazza Venezia, si appresta a riaprire i battenti per trasformarsi in un polo d’autore restituito al pubblico.

Ad annunciarlo è Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, confermando la conclusione della prima fase di bonifica dell’immobile.

Gli interventi di sgombero, curati dai tecnici del Dipartimento Patrimonio, hanno consentito di rimuovere i quintali di rifiuti, ingombranti e masserizie stratificatisi negli anni all’interno della struttura, permettendo così il passaggio di consegne formale al Dipartimento Cultura per la pianificazione dei restauri.

Zevi: «Un gioiello nel cuore di Roma, emergono dettagli storici»

La rimozione del degrado ha consentito agli operatori di riscoprire le linee architettoniche originarie dello spazio culturale, riportando alla luce elementi figurativi ed elementi d’arredo rimasti nascosti per lungo tempo.

«Siamo tornati al Cinema Rialto — dichiara l’assessore Tobia Zevi —. Passo dopo passo, continua il lavoro di Roma Capitale per riaprire questo luogo storico e prezioso della città. Come Dipartimento Patrimonio, dopo aver completato la rimozione dei rifiuti e delle masserizie presenti al suo interno, lo abbiamo consegnato al Dipartimento Cultura».

L’esponente della giunta capitolina sottolinea il valore simbolico e strutturale del recupero: «Oggi si riesce già a intravedere meglio la struttura per quella che era: un piccolo gioiello nel cuore di Roma. E, andando avanti con i lavori, stanno emergendo anche alcune piccole sorprese che raccontano la sua storia».

La cordata capitolina con la Fondazione Cinema per Roma

Il rilancio dell’ex sala cinematografica vedrà la cooperazione tra diverse istituzioni cittadine per garantire una programmazione di qualità e un presidio culturale stabile nel centro storico:

Sinergia istituzionale: la riqualificazione vede l’impegno diretto del sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessorato alla Cultura guidato da Massimiliano Smeriglio.

Gestione della struttura: la programmazione futura e la valorizzazione dell’offerta cinematografica faranno perno sulla partnership strategica con la Fondazione Cinema per Roma.

Obiettivo finale: restituire ai cittadini romani e agli appassionati un punto di riferimento per il cinema d’autore e le arti visive nel cuore della città.

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