Notte di fuoco a Osteria del Curato: inferno in via Silvagni, sei veicoli inceneriti

Un tardo pomeriggio di forte apprensione a Osteria del Curato, nella periferia sud-orientale della Capitale, a causa di un improvviso incendio che ha letteralmente polverizzato diversi veicoli parcheggiati lungo la carreggiata.

I fatti si sono verificati poco prima delle ore 18:00 di lunedì 7 settembre, quando il fuoco si è sprigionato violentemente in via Giovanni Silvagni.

La rapidità della combustione ha generato un’imponente colonna di fumo scuro e acre, visibile anche a distanza, provocando una raffica di chiamate d’emergenza al 112 da parte dei residenti spaventati.

Nel giro di pochi istanti, le fiamme hanno inghiottito un’automobile e ben cinque scooter fermi a margine della strada.

Danni al condominio e l’intervento dei soccorsi

L’ondata di calore generata dalle fiamme si è riversata anche sulle strutture residenziali adiacenti, arrivando a compromettere la recinzione esterna e la cancellata in ferro del giardino appartenente a una palazzina.

I Vigili del Fuoco sono giunti celermente sul posto, avviando le manovre di spegnimento e riuscendo a domare l’incendio prima che venissero coinvolti ulteriori veicoli o che il fuoco raggiungesse gli appartamenti al piano terra.

Insieme alle squadre di soccorso sono intervenuti gli equipaggi del Commissariato di Polizia Romanina e le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale (VII Gruppo Tuscolano), impegnate a congelare la zona e a gestire la viabilità.

Indagini a tutto campo sulla matrice del rogo

Rimangono ancora da chiarire con esattezza gli elementi che hanno dato origine alle fiamme. Le forze dell’ordine e i tecnici stanno eseguendo le necessarie verifiche per stabilire se si sia trattato di un guasto di natura elettromeccanica partito da uno dei mezzi o se vi sia la matrice dolosa dietro l’accaduto.

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