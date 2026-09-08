Il grande basket rinasce all’EUR: prende il via la sfida di Maxima Roma con la benedizione di Gualtieri e Totti

Roma ritrova l’ambizione sul parquet e riaccende i riflettori del PalaEur. Con la nascita ufficiale di Maxima Roma, la Capitale si appresta a vivere una nuova stagione di rilancio per il basket professionistico, puntando a costruire una realtà solida, competitiva e radicata nel tessuto sociale cittadino.

Il progetto, fondato e guidato dal presidente Paul Matiasic, nasce con l’obiettivo dichiarato di riportare stabilmente il basket romano ai massimi livelli nazionali.

Non si tratta solo di prima squadra: le linee guida della nuova società mettono al centro il potenziamento dei settori giovanili, la valorizzazione del territorio e un forte impegno nell’inclusione sociale attraverso i valori dello sport.

Il PalaEur torna la casa della pallacanestro

Elemento centrale del nuovo corso è il ritorno definitivo al PalaEur, l’impianto storico dell’EUR destinato a tornare la vera “fortezza” e la grande casa dei tifosi della palla a spicchi capitolina.

L’iniziativa ha incassato l’immediato ed entusiastico plauso delle istituzioni cittadine:

“La nascita di Maxima Roma è un’altra bella notizia per lo sport romano e testimonia il rinnovato interesse per il basket nella nostra città, insieme alla volontà di costruire progetti ambiziosi e di lungo periodo”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “È un segnale molto positivo per Roma, che merita di essere protagonista nelle grandi competizioni sportive e di vedere il PalaEur tornare a essere la grande casa della pallacanestro della Capitale. A Paul Matiasic, alla società, allo staff e a tutti gli atleti rivolgo i migliori auguri e un grande in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare”.

La stella di Francesco Totti per il rilancio dello sport romano

Tra le novità più suggestive e dal forte impatto simbolico per la città c’è il coinvolgimento diretto di Francesco Totti.

Lo storico numero 10 e bandiera dello sport romano ha scelto di abbracciare la nascita di Maxima Roma, mettendo a disposizione del club il suo carisma, la sua esperienza e il suo viscerale legame con la tifoseria e la Capitale.

“Un ringraziamento particolare va a Francesco Totti, simbolo dello sport romano, per aver scelto di mettere la sua esperienza e il suo straordinario legame con la città al servizio di questa nuova avventura sportiva”, ha chiosato il primo cittadino Gualtieri, sottolineando il valore aggiunto rappresentato dall’ex Capitano in questa nuova scommessa per la Roma sportiva.

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