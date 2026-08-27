Roma, la Champions presenta il conto: Real Madrid e PSG, poi l’inferno dell’Old Trafford

Ci son voluti sette anni di esilio nell’Europa dei rinfreschi, oltre un miliardo di euro iniettato a fondo perduto dalla famiglia Friedkin e la cura di campo firmata Gian Piero Gasperini per riportare l’AS Roma nel salotto buono della Champions League.

Ma il destino, quando imbraccia la sfera dei sorteggi a Nyon, ha il gusto spiccato per la letteratura del pathos: l’urna per il nuovo maxi-girone della Champions 2026/2027 ha riservato ai giallorossi una collezione di ex amati, traditori storici e trappole ambientali.

Mentre si attende la stesura del calendario da parte dell’Uefa, l’analisi degli accoppiamenti somiglia già a un fotoromanzo del pallone.

L’incrocio col fantasma dello Special One e la trasferta parigina

L’appuntamento da copertina all’Olimpico vedrà lo sbarco del Real Madrid di José Mourinho. Lo Special One, l’uomo dell’estasi di Tirana e delle lacrime brucianti di Budapest, ritrova la folla che per un triennio lo ha venerato come un condottiero indiscusso prima dell’esonero campidogliese.

Ma le sfide di prestigio non finiscono qui: fuori casa la truppa di Gasperini incrocerà le armi con le stelle del Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique, l’ex tecnico incompreso della stagione 2011/2012 oggi reduce da una doppietta europea.

Oltre ai galattici spagnoli, all’Olimpico caleranno i portoghesi dello Sporting Lisbona guidati da Rui Borges, i francesi del Lille — fieri avversari già nell’ultima Europa League — e gli slovacchi dello Slovan Bratislava, approdati al tabellone principale in extremis dopo i supplementari con il Celje.

Fantasmi all’Old Trafford e la bolgia di Istanbul

Se le serate romane si preannunciano incandescenti, le tappe esterne imporranno il vestito da battaglia. La Roma tornerà nel “Teatro dei Sogni” dell’Old Trafford per sfidare il Manchester United del capitano Bruno Fernandes, uno stadio che evoca le ferite storiche del 7-1 e del 6-2 incassati nell’ultimo ventennio.

Ad attendere i giallorossi ci sarà poi il clima bollente di Istanbul contro il Fenerbahçe, un concentrato di ex: da Romelu Lukaku in attacco, alla sfida a distanza a centrocampo tra Dybala e l’ex laziale Guendouzi.

Il tour europeo si chiuderà nella capitale greca contro l’AEK Atene, tra le cui pale si difende l’ex portiere biancoceleste Strakosha.

Avversarie dell’AS Roma nella fase a campionato

All’Olimpico (In casa): Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille, Slovan Bratislava.

In trasferta: Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahçe, AEK Atene.

Il nuovo ingranaggio della Champions

Addio ai gironi a quattro: la competizione scatta con la formula a campionato unico da 36 squadre. Ogni club disputa otto partite incrociate (quattro in casa e quattro fuori).

Classifica 1°-8° posto: Pass diretto per la fase finale degli ottavi.

Classifica 9°-24° posto: Tabellone degli spareggi playoff a eliminazione diretta.

Classifica 25°-36° posto: Eliminazione secca, senza paracadute in Europa League.

Si parte nella finestra tra l’8 e il 10 settembre per chiudere la prima fase il 27 gennaio. L’atto conclusivo si giocherà il 5 giugno al Metropolitano di Madrid.

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