Tubature rotte negli ERP, a San Basilio il coordinamento interviene in tempo reale

Emergenza nel fine settimana in uno stabile ERP del Comune di Roma in via Luigi Gigliotti. Nel pomeriggio di sabato 5 settembre l’intasamento di una tubazione di scarico aveva provocato l’allagamento di due appartamenti e avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori per l’intero stabile, se non ci fosse stato un coordinamento in tempo reale dei vari servizi coinvolti per provvedere ad un intervento immediato. Tale intervento tempestivo è stato possibile grazie all’accordo approvato circa 2 anni fa (accordo prot. 58240 del 22/10/24) con il quale i vari dipartimenti (protezione civile, politiche abitative, assieme alla Polizia Locale) prevedono interventi tempestivi 7 giorni su 7 per problematiche sugli ERP, eventualità che fino due anni fa non era prevista in giorni festivi e nei fine settimana.

La problematica e la rapida risoluzione ci sono stati segnalati da una cittadina residente nello stabile, Viviana D.R., che ha scritto sottolineando l’importanza della tempestività dell’intervento che avrebbe potuto causare problemi decisamente maggiori: “Voglio ringraziare pubblicamente gli agenti della Polizia Locale Valentina, Angelo e Monica, il consigliere municipale Valerio Palmaccio che ha coordinato personalmente l’intervento nonché tutti coloro che hanno partecipato all’intervento in via Gigliotti. La velocità nell’organizzare l’intervento ha evitato conseguenze ben più gravi per le famiglie coinvolte e per le altre famiglie residenti nello stabile”

Il consigliere Palmaccio (foto) su questo ha dichiarato “voglio sottolineare la professionalità e la disponibilità dimostrata dalla Polizia Locale, ma voglio anche ringraziare il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale che ha dimostrato lungimiranza, stipulando un contratto per la gestione delle emergenze anche durante il fine settimana, cosa che in passato non era prevista. E’ una scelta amministrativa importante perché le emergenze non hanno orari e i cittadini devono poter contare su una risposta immediata anche di sabato e domenica. Voglio inoltre elogiare il ruolo della Polizia Locale, punto di riferimento centrale sia per le amministrazioni che per i cittadini: gli agenti sono spesso il primo contatto per chi vive un’emergenza, e si trovano spesso ad intervenire, coordinare e mettere in contatto cittadini, amministrazioni e servizi competenti. Ormai la loro funzione va ben oltre il semplice controllo del territorio, poiché fungono da presidio di prossimità nelle problematiche che emergono quotidianamente nei nostri quartieri. Quello di via Luigi Gigliotti è un esempio di come la presenza, il coordinamento e la collaborazione tra agenti, amministrazione e cittadini possano fare la differenza.”

“Il lavoro della Polizia Locale merita di essere riconosciuto e valorizzato” ha concluso Palmaccio “poiché sono loro ad esserci quando il cittadino ha bisogno, rappresentando concretamente il volto dell’amministrazione sul territorio“

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