Notte Bianca dello Sport di Sora, sabato 12 settembre 2026

Nel corso di una partecipata conferenza stampa, svoltasi nell’austera cornice dell’Aula consiliare di Sora, alla presenza di tante autorità fra le quali il Sindaco Luca Di Stefano, il Vice Sindaco Maria Paola Gemmiti, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, l’Assessore allo sport Naike Maltese, il Consigliere con carica alle deleghe con Disabilità Salvatore Lombardi, e di tante associazioni del territorio e delle zone limitrofe, è stato ufficialmente tagliato il nastro alla IX Edizione della Notte Bianca dello Sport di Sora di sabato 12 settembre.

C’è davvero grande attesa per uno degli appuntamenti sportivi che negli anni è diventato un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo della Regione Lazio, con grande risonanza nazionale, che trasformerà Sora in una enorme palestra a cielo aperto, con eventi sportivi, culturali e di intrattenimento capaci di coinvolgere oltre 30.000 spettatori, più di 300 associazioni/federazioni/enti di promozione, circa 3000 atleti e oltre 100 discipline sportive rappresentate, trasformando per una notte il centro cittadino in una vera e propria palestra diffusa a cielo aperto.

L’evento è cresciuto negli anni in maniera esponenziale grazie all’impegno dall’Associazione 03039 Ducato guidata da Diego Catenacci, Tonino Lombardozzi e da uno staff di collaboratori e volontari che per un intero anno lavorano con entusiasmo per la riuscita della manifestazione.

Fondamentale è il contributo del Comune di Sora, che ha creduto e sostenuto gli organizzatori rendendo possibile la costruzione di un grande evento che riempirà di attività l’intera città a partire dalle 16.00 fino a notte fonda, e del Coni Lazio, che ha coinvolto le associazioni e gli EPS che parteciperanno all’evento.

L’edizione di quest’anno si preannuncia inoltre di straordinaria rilevanza istituzionale e sociale, come dimostra la concessione del prestigioso Patrocinio da parte del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Questo riconoscimento premia l’impegno costante dell’Associazione 03039 Ducato di Sora e conferma il ruolo guida della città nella promozione della pratica sportiva capillare, dei corretti stili di vita e dell’inclusione sociale, trasformando per una notte il centro cittadino in una vera e propria palestra diffusa a cielo aperto.

UN PARTERRE DI OSPITI E CAMPIONI

A dare ulteriore prestigio all’evento sarà un parterre di ospiti e campioni dello sport di livello internazionale.

Tra i grandi nomi che impreziosiranno questa edizione spiccano la plurititolata olimpionica di scherma Elisa Di Francisca, la stella della ginnastica artistica Manila Esposito, il ginnasta azzurro Marco Lodadio, la leggenda del calcio Beppe Signori, l’ex giocatore della Roma Antonio Tempestilli, insieme a figure di rilievo del panorama sportivo e professionale come Daniele Terenzi, Matteo Sainaghi e Pietro Lietti.

I campioni si affiancheranno alle istituzioni e al pubblico per condividere testimonianze, valori e la passione per il grande sport.

Tra i punti di forza della IX edizione risalta anche la partnership strategica con Red Bull, che trasformerà Piazza Mayer Ross in una spettacolare «Red Bull Urban Area».

Uno spazio totalmente dedicato alle discipline contemporanee e agli sport d’azione, dove esibizioni di BMX freestyle, street soccer, calcio freestyle e danze urbane offriranno a giovani e famiglie momenti di grande adrenalina ed energia.

Ad arricchire l’esperienza dell’Area Urban sarà allestita un’esclusiva area cocktail curata nei dettagli, accompagnata da spettacolari esibizioni di Flair Bartending, che uniranno l’arte della miscelazione acrobatica all’intrattenimento dinamico della serata.

IL CONVEGNO «SPORT MISSIONE COMUNE»

La manifestazione darà ampio spazio al dibattito e ai valori fondanti dello sport. Presso la Sala Consiliare si terrà il convegno «Sport Missione Comune», dedicato allo sviluppo e al finanziamento dell’impiantistica sportiva locale tramite il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), con la partecipazione di ANCI Lazio, CONI Lazio, Unindustria e Formedil.

A seguire in Piazza Palestro verrà ospitato il «Tavolo della Legalità – Giocare Pulito», un momento di confronto aperto in cui le stelle dello sport incontreranno i rappresentanti della Questura, delle Forze Armate, dei Corpi dello Stato e di UNICEF Italia per un dibattito incentrato sul rispetto delle regole, il contrasto al doping, il fair play e l’inclusione sociale.

Ad arricchire il percorso cittadino sarà allestito il Villaggio delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, un’area interattiva dove la cittadinanza potrà conoscere da vicino il contributo delle istituzioni alla sicurezza e alla promozione dello sport di vertice e paralimpico.

Non mancherà infine la componente di sana competizione popolare con il Torneo di Tiro alla Fune, che vedrà 16 squadre di quartiere e di associazioni locali sfidarsi in un avvincente tabellone a eliminazione diretta.

GLI INTERVENTI IN CONFERENZA STAMPA

Luca Di Stefano, Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone

“Non si arriva alla IX edizione se dietro non c’è una collaudata macchina organizzativa. La manifestazione negli anni è diventata così importante che è riduttivo parlare di Notte bianca dello sport di Sora, meglio sarebbe dire di tutto il territorio. Ho sempre creduto alla realizzazione di questo evento che, dopo una pausa di qualche anno, insieme alla giunta abbiamo ritenuto indispensabile ripristinare. Grazie alle istituzioni, alla Regione Lazio che ci ha dato una mano preziosa dal punto di vista economico, così come preziosa è stata la vicinanza del Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi sempre attento e partecipe alle problematiche del nostro territorio. Appuntamento per tutti a sabato prossimo”.

Alessandro Cochi, Presidente del Coni Lazio:

“Sono rimasto colpito dalla partecipazione e l’entusiasmo che ho visto qui a Sora che sabato prossimo diventerà la più grande palestra a cielo aperto del Lazio. L’adesione di tante federazioni, associazioni, enti di promozione, volontari è davvero sorprendente, tanto che non è esagerato parlare di un modello Sora. La notte bianca di Sora, incentrata sullo sport di base, esalta valori quali la socializzazione tra i giovani, l’etica sportiva, il rispetto, l’integrazione tutti temi ai quali il CONI tiene da sempre. Complimenti alla macchina organizzativa e all’Amministrazione Comunale che hanno sempre creduto alla realizzazione di un evento così importante e diventato “Pietra miliare” per la regione con un indubbio riverbero nazionale “ .

Naike Maltese, Assessore allo Sport del Comune di Sora:

“Le belle parole del Presidente Cochi “Roma parla di Sora, anzi l’Italia parla di Sora” ci rendono orgogliosi e ci riempiono d’affetto e ci spingono a migliorarci. Non era scontato che tante federazioni, società, enti accettassero il nostro invito. Ormai la Notte Bianca dello Sport di Sora non è solo la festa dello sport, ma rappresenta tanto altro in una città che sarà coinvolta a 360 gradi dallo sport con tante discipline da provare. Confidiamo nella collaborazione preziosa del CONI Lazio. Buona Notte Bianca a tutti”.

Maria Paola Gemmiti, Vice Sindaco e assessore alla cultura Comune di Sora:

“Il mio più sentito ringraziamento alla società 03039 capace di organizzare un evento così rilevante nel quale sport e cultura vanno a braccetto. Portare tante discipline sportive in piazza è importante per i nostri giovani che potranno così scegliere in un ampio ventaglio di opzioni”.

Salvatore Lombardi, Consigliere con carica alle deleghe con disabilità:

“È sempre bene ribadire il tema dell’inclusione nello sport inteso come un ambiente accessibile, accogliente e partecipativo per tutti. La nostra giunta ha sempre cercato di andare oltre il concetto della disabilità dando il giusto spazio a questa problematica. Il fatto che siamo continuamente contattati da altri comuni significa che i nostri progetti riscuotono successo e che siamo sulla strada giusta».

Diego Catenacci e Tonino Lombardozzi, organizzatori della manifestazione all’unisono

”Il segreto del successo della Notte Bianca di Sora? Semplice: per un evento così complesso servono dedizione, disponibilità, professionalità da parte di tutti coloro che si prodigano alla riuscita di una manifestazione così complessa che conta addirittura circa 600 – 770 micro eventi nell’arco delle sette ore previste, uno ogni minuto!) sui circa 44 mila metri quadrati di superficie calpestabile”.

LE LOCATION

Piazze principali attrezzate con palchi centrali per le esibizioni.

Aree pedonali limitrofe trasformate in “isole sportive”.

Parchi e spazi pubblici attrezzati per tornei e dimostrazioni.

Fiume Liri con gare di pesca.

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