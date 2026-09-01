Gran Premio del Lazio 2026, sabato 19 settembre

Sabato 19 settembre 2026 il Gran Premio del Lazio segnerà il ritorno del ciclismo professionistico sulle strade della Regione.

L’organizzazione, firmata Terenzi Sport Eventi e promossa da Maria Spena, consigliera di Sport e Salute, e da Giorgio Simeoni, consigliere della Regione Lazio, col contributo della Federciclismo e della Lega Ciclismo Professionistico, segna l’inizio di una nuova era nel solco della tradizione.

Una nuova corsa di categoria UCI 1.1, inserita nella prestigiosa Coppa Italia delle Regioni, che riporta alla vita quella che fu la storia del Giro del Lazio vinto da Bartali, Magni, Gimondi, Moser, De Vlaeminck, Bugno, Fondriest, Bettini, Pozzato e altri campioni.

Gli oltre 180 chilometri dalla Ciociaria al lago di Bracciano, da Fiuggi e Ferentino ad Anguillara Sabazia, chiameranno a raccolta i velocisti e ne testeranno resistenza e potenza, inserendosi in una settimana intensa sulle strade del Centro-Sud, tra Trofeo Matteotti e Giro d’Abruzzo prima e Giro di Campania poi.

Saranno oltre venti le squadre a partecipare, di cui almeno tre World Tour (la blasonata Ineos Netcompany, la Jayco AlUla dello storico team manager “italiano d’adozione” Brent Copeland e una XDS Astana sempre ricca di corridori italiani) e “devo team” come Movistar Academy e Bahrain Development.

Saranno presenti tutte le Professional italiane (Polti VisitMalta, Bardiani Csf 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali) oltre alla italo-ungherese MBH Bank Csb Telecom Fort, altrettante spagnole (Burgos Burpellet, Caja Rural, Kern Pharma) e la francese Total Energies. Fino alle Continental italiane, dalla Biesse Carrera alla Padovani, dalla Mg K Vis Costruzioni e Ambiente allo Swatt Club.

Cronotabella e orario diretta TV Rai sono ancora da definire. Per aggiornamenti sul Gran Premio del Lazio, seguite la pagina Facebook e il profilo Instagram (granpremiolazio) con hasthag ufficiale #gplazio.