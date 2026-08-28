Ostia, l’Anco Marzio è pronto per la Serie C: completati in un mese i lavori di adeguamento

L’Anco Marzio si prepara a vestire l’abito delle grandi occasioni, evitando il rischio di dover disputare in esilio il prossimo campionato di Serie C.

L’AS Ostia Mare giocherà regolarmente sul litorale romano le proprie sfide casalinghe del torneo professionistico, grazie a un intervento d’adeguamento infrastrutturale completato a tempo di record dalla macchina comunale.

Un cantiere aperto lo scorso 27 luglio e chiuso in appena trenta giorni per mettere a norma lo stadio rispetto ai severi criteri imposti dai regolamenti della Lega Pro.

Corsa contro il tempo per l’adeguamento dello stadio

A tracciare il bilancio dell’operazione è l’assessore allo Sport e al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato: «È stata una vera e propria corsa contro il tempo: non esiste un precedente simile per un’Amministrazione comunale in Italia, capace di adeguare un impianto pubblico in un solo mese».

L’intervento ha riguardato l’ammodernamento delle strutture per garantire la fruibilità in sicurezza e il rispetto degli standard della terza serie del calcio italiano.

Un polo polisportivo per il litorale

L’adeguamento dell’impianto per il calcio professionistico non andrà a discapito delle altre discipline radicate nel Municipio X. La struttura manterrà infatti la sua spiccata vocazione polivalente.

La sinergia con il rugby: Fondamentale l’intesa siglata con la Nea Rugby Ostia, che continuerà a condividere gli spazi dell’impianto.

Multidisciplinarità confermata: Lo stadio restera punto di riferimento fondamentale per l’atletica leggera e le attività sportive del territorio.

«Un ringraziamento va alla Nea Rugby Ostia per la preziosa collaborazione e al sindaco Roberto Gualtieri per aver fortemente creduto in questo progetto strategico per il litorale», ha concluso Onorato.

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