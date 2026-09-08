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Open Week da Latte & Coccole

Dal 21 al 26 settembre 2026 in via Cave di Pietralata 14 a Roma

Redazione - 8 Settembre 2026

Un’opportunità per conoscere Latte & Coccole: dal 21 al 26 settembre 2026, sei giorni di incontri e valutazioni gratuite con professionisti della maternità, dell’allattamento, della genitorialità e dell’età evolutiva.

Spazi di incontro, dibattiti, occasioni di confronto tra genitori e esperti, e omaggi per tutti i partecipanti.

E una serie di laboratori per genitori e i propri bimbi a prezzo super eccezionale: soli 8 euro invece di 22,50 euro!

Un’occasione per scoprire i servizi di Latte & Coccole, fare domande e trovare uno spazio di ascolto, accoglienza e condivisione.

L’Open Week rappresenta un’occasione per conoscere i professionisti di Latte & Coccole, visitare gli spazi dell’Associazione e partecipare a momenti di informazione, confronto ed esperienze dedicate al benessere di mamme, papà e bambini.

Prenotazione obbligatoria anche per gli eventi gratuiti per necessità organizzative e di gestione degli spazi.

Tutto il programma qui: https://www.latteecoccole.it/open-week-2026/

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