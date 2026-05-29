“Oltre la tastiera” per un uso consapevole dell’IA
Tre incontri sul tema dedicati alla comunità educante
Università degli Studi Roma Tre e Fondazione Mondo Digitale, con il patrocinio del V Municipio promuovono un ciclo di tre incontri dedicati alla comunità educante per approfondire un uso consapevole dell’IA
Alla Casa della Cultura via S.Marcellino ,17
5 Giugno 2026 ore 17:30 – 19:30 – Come funziona l’AI
17 Giugno 2026 ore 17:30 – 19:30 – Fare le domande giuste
18 Giugno 2026 ore 17:30 – 19:30 – Etica, creatività e futuro dell’IA nella scuola
Saluti istituzionali: Mauro Caliste
Intervengono
Federica Pascucci, Davide Dionisi e Fondazione Mondo Digitale
Link per registrarsi: http://t.ly/apZFh
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