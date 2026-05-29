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“Oltre la tastiera” per un uso consapevole dell’IA

Tre incontri sul tema dedicati alla comunità educante

Redazione - 29 Maggio 2026

Università degli Studi Roma Tre e Fondazione Mondo Digitale, con il patrocinio del V Municipio promuovono un ciclo di tre incontri dedicati alla comunità educante per approfondire un uso consapevole dell’IA

Alla Casa della Cultura via S.Marcellino ,17

5 Giugno 2026 ore 17:30 – 19:30 – Come funziona l’AI

17 Giugno 2026 ore 17:30 – 19:30 – Fare le domande giuste

18 Giugno 2026 ore 17:30 – 19:30 – Etica, creatività e futuro dell’IA nella scuola

Saluti istituzionali: Mauro Caliste

Intervengono

Federica Pascucci, Davide Dionisi e Fondazione Mondo Digitale

Link per registrarsi: http://t.ly/apZFh

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