Servizio Civile Universale – Progetto dell’A.R.V.A.D. “Vele Spiegate”

Pubblichiamo la comunicazione pervenutaci, tramite il sottoscrittore del presente articolo, dall’A.R.V.A.D. (Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili), per la partecipazione di giovani dai 18 ai 28 anni al Servizio Civile Universale.

Qui in basso e nella locandina tutte le informazioni necessarie.

L’Associazione ARVAD cerca giovani pronti a mettersi in gioco con il Servizio Civile Universale.

COSA TI ASPETTA? – Un anno che ti cambierà la vita. Per 12 mesi (25 ore settimanali) farai parte della nostra famiglia a Roma, supportando persone speciali e imparando a guardare il mondo con occhi nuovi.

Compenso mensile garantito (euro 519,47)

Attestato di partecipazione

Riserva del 15% nei concorsi pubblici

Crediti formativi per il tuo percorso universitario

Un’esperienza umana indimenticabile

La scadenza è l’8 aprile, ore 14:00.

Vai su: domandaonline.serviziocivile.it

Seleziona il bando: Selezione volontari servizio civile

Inserisci i codici:

Codice Progetto: PTXSU0005025011702NMTX

Codice Sede: 149448 (Largo A. Beltramelli 18, Roma)

Chiamaci o scrivici: 335 5783788

Visita il sito: www.arvad.it

Seguici su Facebook: Arvad Onlus

Ti aspettiamo per imparare a navigare insieme!

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