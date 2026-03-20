Servizio Civile Universale – Progetto dell’A.R.V.A.D. “Vele Spiegate”
Presso la parrocchia di San Romano Martire in largo Beltramelli 18
Pubblichiamo la comunicazione pervenutaci, tramite il sottoscrittore del presente articolo, dall’A.R.V.A.D. (Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili), per la partecipazione di giovani dai 18 ai 28 anni al Servizio Civile Universale.
Qui in basso e nella locandina tutte le informazioni necessarie.
L’Associazione ARVAD cerca giovani pronti a mettersi in gioco con il Servizio Civile Universale.
COSA TI ASPETTA? – Un anno che ti cambierà la vita. Per 12 mesi (25 ore settimanali) farai parte della nostra famiglia a Roma, supportando persone speciali e imparando a guardare il mondo con occhi nuovi.
I vantaggi offerti:
Compenso mensile garantito (euro 519,47)
Attestato di partecipazione
Riserva del 15% nei concorsi pubblici
Crediti formativi per il tuo percorso universitario
Un’esperienza umana indimenticabile
COME PARTECIPARE?
La scadenza è l’8 aprile, ore 14:00.
Vai su: domandaonline.serviziocivile.it
Seleziona il bando: Selezione volontari servizio civile
Inserisci i codici:
Codice Progetto: PTXSU0005025011702NMTX
Codice Sede: 149448 (Largo A. Beltramelli 18, Roma)
PER SAPERNE DI PIÙ
Chiamaci o scrivici: 335 5783788
Visita il sito: www.arvad.it
Seguici su Facebook: Arvad Onlus
Ti aspettiamo per imparare a navigare insieme!
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