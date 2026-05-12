“La Coppia che scoppia”, parte lo Spazio di confronto

Parte il 19 maggio 2026, dalle 17:30 alle 19:30 presso Arethusa, la storica libreria di Centocelle, in viale della Primavera 101, un progetto patrocinato dal Municipio V.

Il primo incontro curato dall’Associazione Hairam APS sarà condotto da Alessia Pedone psicologa psicoterapeuta e analista transazionale certificata e da Mario Procacci psicologo, psicoterapeuta, analista transazionale certificato e tratterà problemi riguardanti il sempre maggior numero di coppie che scoppiano a causa delle situazioni più disparate nel rapporto di coppia e all’interno di nuclei familiari, con sempre più problemi, dovuti anche alla salute, al lavoro e ad una vita sempre più frenetica e dispersiva dove la vita di coppia rischia un vero e proprio stress, fino ad aprire interrogativi come quello del se amare è possibile… sentirsi amati lo è?

Saranno due ore di un incontro dove approfittando di due professionisti del settore chi interverrà potrà aprirsi e trovare quelle risposte indispensabili a salvare o a mantenere alto il valore della vita di coppia.

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