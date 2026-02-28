Incontri fotografici: un modo diverso di guardare il mondo

Cristina Valeri, Presidente dell’Associazione Culturale Roma Fotografia (https://www.roma-fotografia.it), il 10 ed il 17 Marzo terrà due presentazioni presso il Centro Culturale Lepetit.

«I nostri occhi – dice Cristina Valeri – osservano il mondo e fotografano istintivamente momenti per noi importanti. Cosa caratterizza, invece lo sguardo di un fotografo professionista?

La storia della fotografia è un viaggio affascinante, avventuroso, pieno di donne e uomini che hanno saputo raccontare al mondo accadimenti che hanno contribuito ad una narrazione collettiva, capace di incidere sulle grandi trasformazioni sociali che hanno percorso, dalla sua invenzione, gli ultimi secoli.

Gli incontri dedicati a questa tematica avvincente, saranno lo spunto per conoscere gli sguardi dei professionisti, la potenza delle loro immagini, ma anche come la nostra attenzione si muove e modifica in base ai periodi storici che viviamo.

L’uso dei cellulari ha prodotto la possibilità di trasformare chiunque lo possegga in un potenziale fotografo e questo ha reso la fotografia uno strumento sociale e trasversale.

Negli incontri dedicati, i partecipanti avranno la possibilità di vivere in prima persona questo incredibile esplorazione e acquisire semplici strumenti per scoprire un nuovo modo di osservare ciò che li circonda e migliorare le proprie fotografie.»

Nella locandina allegata sono indicati i temi trattati e l’orario. L’invito è a partecipare e a prenotare, per facilitare l’organizzazione.

E mail: culturalepetit@gmail.com o in segreteria.

