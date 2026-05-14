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“Esame terza media… niente paura!” al Centro Culturale Lepetit

Gli incontri si svolgeranno in Via Roberto Lepetit 86 una volta a settimana

Redazione - 14 Maggio 2026

Il progetto nasce dall’esperienza e la riflessione maturata al termine del progetto “Esame terza media… niente paura!” svoltosi nel giugno 2024 e giugno 2025  presso il Centro Culturale Lepetit.

Sono stati preparati i ragazzi ad affrontare l’esame di terza media senza ansie e paure, riscuotendo un grande successo dei ragazzi nell’affrontare l’esame e una risposta positiva del quartiere Tor Tre Teste.

Quindi il Centro culturale Lepetit ripropone lo stesso progetto rivolto agli alunni delle medie del nostro quartiere e zone limitrofe.

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula del Centro Culturale Lepetit – Via Roberto Lepetit 86 e si terranno una volta a settimana per la durata di un’ora e mezza. Orari e date sono riportati nella locandina allegata.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattateci al nr di tel. 3394572936 o all’indirizzo email: culturalepetit@gmail.com

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