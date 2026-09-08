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Rapina lampo alla gioielleria di Parco Leonardo: finge di avere una pistola e scappa con un bottino di anelli

Un rapinatore giovanissimo entra per un sopralluogo, poi torna con il berretto calato in testa, minaccia la commessa della gioielleria "Trilogy" e svanisce tra la folla. Caccia all'uomo

Giordano Rossi - 8 Settembre 2026

Un sopralluogo veloce spacciandosi per un normale cliente interessato ad alcune informazioni, poi il ritorno a volto parzialmente coperto per mettere a segno il colpo e svanire nel nulla.

È la dinamica della rapina scattata nel pomeriggio di lunedì 7 settembre all’interno del centro commerciale Parco Leonardo a Fiumicino, dove a finire nel mirino è stata la gioielleria Trilogy.

A mettere a segno l’assalto è stato un ragazzo descritto dalla commessa come giovanissimo. Il malvivente, entrato una prima volta nel punto vendita per fare domande su alcuni preziosi e studiare la disposizione del locale, si è ripresentato poco dopo indossando un berretto per travisare la propria immagine.

La minaccia alla commessa e la fuga tra i negozi

Una volta varcata nuovamente la soglia del negozio, il giovane ha affrontato la dipendente facendo intendere di avere un’arma nascosta sotto gli abiti e minacciando di usarla.

La donna, comprensibilmente terrorizzata, ha assecondato le richieste del rapinatore consegnandogli diversi anelli di valore esposti nel punto vendita.

Immagine di repertorio

Afferrato il prezioso bottino, il malvivente si è guadagnato l’uscita a passo spedito, confondendosi tra i frequentatori della galleria commerciale e facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi.

Caccia al rapinatore: al vaglio le immagini della videosorveglianza

Lanciato l’allarme, sul posto sono celermente giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Fiumicino, che hanno messo in sicurezza l’area e raccolto le primissime testimonianze per avviare le indagini.

Gli investigatori stanno analizzando minuziosamente i fotogrammi registrati dal circuito di videosorveglianza interno della gioielleria e dell’intero complesso di Parco Leonardo.

Le immagini delle telecamere ad alta definizione potrebbero rivelarsi decisive per immortalare i tratti somatici del ragazzo durante la prima visita a volto scoperto e per ricostruire la direzione presa durante la fuga all’esterno del centro commerciale.

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