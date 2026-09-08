Rapina lampo alla gioielleria di Parco Leonardo: finge di avere una pistola e scappa con un bottino di anelli

Un sopralluogo veloce spacciandosi per un normale cliente interessato ad alcune informazioni, poi il ritorno a volto parzialmente coperto per mettere a segno il colpo e svanire nel nulla.

È la dinamica della rapina scattata nel pomeriggio di lunedì 7 settembre all’interno del centro commerciale Parco Leonardo a Fiumicino, dove a finire nel mirino è stata la gioielleria Trilogy.

A mettere a segno l’assalto è stato un ragazzo descritto dalla commessa come giovanissimo. Il malvivente, entrato una prima volta nel punto vendita per fare domande su alcuni preziosi e studiare la disposizione del locale, si è ripresentato poco dopo indossando un berretto per travisare la propria immagine.

La minaccia alla commessa e la fuga tra i negozi

Una volta varcata nuovamente la soglia del negozio, il giovane ha affrontato la dipendente facendo intendere di avere un’arma nascosta sotto gli abiti e minacciando di usarla.

La donna, comprensibilmente terrorizzata, ha assecondato le richieste del rapinatore consegnandogli diversi anelli di valore esposti nel punto vendita.

Afferrato il prezioso bottino, il malvivente si è guadagnato l’uscita a passo spedito, confondendosi tra i frequentatori della galleria commerciale e facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi.

Caccia al rapinatore: al vaglio le immagini della videosorveglianza

Lanciato l’allarme, sul posto sono celermente giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Fiumicino, che hanno messo in sicurezza l’area e raccolto le primissime testimonianze per avviare le indagini.

Gli investigatori stanno analizzando minuziosamente i fotogrammi registrati dal circuito di videosorveglianza interno della gioielleria e dell’intero complesso di Parco Leonardo.

Le immagini delle telecamere ad alta definizione potrebbero rivelarsi decisive per immortalare i tratti somatici del ragazzo durante la prima visita a volto scoperto e per ricostruire la direzione presa durante la fuga all’esterno del centro commerciale.

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