Rientro a scuola, a Roma ripartono i bus dedicati: 53 linee, 250 corse e due nuove tratte per studenti

Roma si prepara alla campanella di settembre con un piano straordinario di mobilità dedicato agli studenti.

A partire da giovedì 10 settembre 2026 torna integralmente in funzione la rete delle 53 linee scolastiche dedicate, un sistema capillare capace di garantire quasi 250 corse giornaliere a protezione del diritto allo studio per migliaia di famiglie della Capitale.

L’avvio del servizio è stato appositamente anticipato da Roma Servizi per la Mobilità rispetto al calendario scolastico regionale (fissato per il 15 settembre), così da venire incontro agli istituti che hanno deliberato l’inizio delle lezioni in autonomia.

Nuove linee e la mappa dei gestori: i numeri del servizio

La rete coprirà il collegamento verso oltre 80 plessi scolastici tra scuole medie, istituti comprensivi e superiori. Tra le novità principali figura l’istituzione di due nuove linee bus dedicate:

Linea 788: Nuova tratta scolastica gestita direttamente da Atac.

Linea 778: Nuova linea affidata all’operatore Bis.

Nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) saranno attive 228 corse correnti, concentrate nelle fasce di entrata (delle ore 7:00 alle 10:00) e di uscita (dalle ore 13:00 alle 15:00).

La ripartizione tra le società esercenti vede Atac al comando con 176 corse, seguita da Bis (23), Troiani (13), Tuscia (10) e Atr (6). Nella giornata del sabato saranno invece garantite 11 corse complessive gestite da Bis (3), Atac (3), Troiani (3) e Tuscia (2).

Monitoraggio costante e agevolazioni alle famiglie

Per evitare disservizi e sovraffollamenti sui mezzi pubblici, Roma Servizi per la Mobilità ha messo a punto un database georeferenziato coordinato con le dirigenze scolastiche, incrociando gli orari definitivi di ingresso e uscita degli studenti per calibrare e correggere in tempo reale le frequenze delle corse.

“Rinnoveremo e rafforzeremo il nostro impegno per garantire a studenti e famiglie un servizio di trasporto pubblico dedicato, capillare e sicuro”, ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. “L’obiettivo è intensificare la presenza dei bus nelle ore critiche evitando congestioni e riducendo i tempi di attesa. A questo sforzo organizzativo si affianca la misura strategica dell’abbonamento annuale Under 19 a soli 50 euro, un aiuto concreto alle famiglie che incentiva la mobilità sostenibile fin da giovani”.

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