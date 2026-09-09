Guidonia, incendio in una villetta: fiamme nella cantina di legno e fumo denso in strada

Attimi di apprensione alle prime luci del mattino a Guidonia Montecelio, dove un improvviso incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione indipendente al civico 46 di via Marco Terenzio Varrone.

L’allarme è scattato intorno alle 08:30, quando una densa e scura colonna di fumo ha iniziato a farsi strada all’esterno dell’unità abitativa, attirando l’attenzione dei vicini e spingendo i proprietari a richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

L’origine del rogo e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai tecnici sul posto, la combustione avrebbe preso vita al piano terra dell’immobile, all’interno di una cantina con struttura in legno.

Il materiale presente nel locale ha alimentato le fiamme nel giro di pochi minuti, sprigionando una nube acida e scura che si è diffusa rapidamente nell’area circostante.

Per domare l’incendio e mettere in sicurezza la struttura sono intervenute d’urgenza:

Due squadre dei Vigili del Fuoco con personale operativo per lo spegnimento diretto;

Un’autobotte (AB) a supporto idrico per contenere il focolaio ed evitare che il calore intaccasse le pareti portanti del villino;

Sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare eventuale assistenza medica preventiva.

Nessun ferito

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati dal fumo: le persone presenti all’interno dell’abitazione sono riuscite ad allontanarsi tempestivamente prima che la situazione degenerasse.

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