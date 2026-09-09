Svolta nell’agguato a Diabolik: 7 arresti. “C’era il placet di Michele Senese per ridisegnare la mappa del narcotraffico”

A sette anni di distanza dall’esecuzione che cambiò gli assetti della mala capitolina, la Procura di Roma chiude il cerchio sui mandanti dell’agguato che costò la vita a Fabrizio Piscitelli.

All’alba di oggi, in un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata data esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Al centro dell’architettura accusatoria c’è il nome di peso della criminalità romana: Michele Senese, considerato il capo supremo dell’omonimo clan.

Secondo gli inquirenti, fu proprio “O’ Pazzo” a fornire l’assenso preventivo e determinante per eliminare “Diabolik”, freddato il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa mentre sedeva su una panchina di via Lemonia, all’interno del Parco degli Acquedotti.

L’accordo tra cartelli e la regia del clan

Non un regolamento di conti isolato o un’improvvisazione di strada, ma un delitto pianificato nei minimi dettagli all’interno di una più vasta “pax” o riorganizzazione tra consorterie criminali attive nella Capitale.

L’eliminazione dell’ex capo ultrà della Lazio serviva a far cadere un ostacolo ingombrante per redistribuire il controllo sulle remunerative piazze dello spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato la gravità del quadro indiziario, contestando reati pesantissimi:

Omicidio aggravato dal metodo mafioso

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Estorsione condotta con l’impiego di armi da guerra e tentato omicidio

Cappa di omertà e supremazia territoriale

L’esecuzione del 2019 servì anche a consolidare la forza di intimidazione del gruppo Senese nel quadrante sud-est di Roma.

Un’azione a volto scoperto in pieno giorno che ha generato un clima diffuso di paura e reticenza tra chi assistette alla scena e persino nella cerchia ristretta della vittima.

Un muro di silenzio intatto per anni, incrinato solo dal lungo lavoro di ricostruzione investigativa dei magistrati antimafia.

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