Emergenza caldo nelle scuole del Lazio: pronti al fermo delle lezioni con temperature oltre i 35 gradi

L’ondata di calore anomalo che attanaglia la Capitale e le province si riflette sull’imminente avvio dell’anno scolastico, spingendo la Pisana a valutare misure drastiche a tutela di studenti e personale.

Si è svolto nella sede della Regione Lazio un vertice d’urgenza dedicato all’emergenza caldo nei plessi scolastici, al quale hanno preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Manuela Rinaldi, l’assessore alla Scuola e Lavoro Alessandro Calvi, il direttore regionale Luca Marta e le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Al centro del confronto, le pesanti criticità strutturali degli edifici di fronte alle temperature estreme causate dal cambiamento climatico.

Stop alle lezioni sopra i 35 gradi: l’ipotesi ordinanza

L’incontro si è concluso con una convergenza totale tra la giunta regionale e le parti sociali. Qualora le condizioni meteo non dovessero mostrare un netto miglioramento nell’arco di quarantotto ore, la Regione valuterà la redazione di un’ordinanza contingibile e urgente per consentire ai dirigenti scolastici la sospensione delle attività didattiche nelle aule in cui si superi la soglia dei 35 gradi centigradi.

Tavolo permanente da ottobre sull’edilizia scolastica

Oltre alla risposta all’emergenza imminente, la strategia regionale punta a un ripensamento strutturale degli spazi educativi. Entro il mese di ottobre verrà insediato un osservatorio permanente coordinato con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Anci, l’Upi e i sindacati per:

Programmare interventi straordinari di efficientamento e isolamento termico negli istituti;

Intercettare nuovi finanziamenti dedicati all’adattamento climatico;

Ammodernare gli impianti di ventilazione e climatizzazione delle aule.

“Siamo di fronte a una criticità che ha carattere d’urgenza e richiede strumenti straordinari”, hanno dichiarato gli assessori Calvi e Rinaldi. “Il benessere di studenti, insegnanti e del personale scolastico rappresenta la priorità assoluta dell’amministrazione”.

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