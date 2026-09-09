Viale Achille Serrao tra Tor Tre Teste e l’Alessandrino

Alcuni tra i frequentatori del Parco Tor Tre Teste stamattina entrando da via Raimondo Targetti, si sono imbattuti in una targa che recita: Viale Achille Serrao (1936-2012) Poeta dialettale ed indica il viale dedicato al poeta da Roma Capitale.

L’intitolazione era stata richiesta al Comune di Roma, che l’ha prontamente concessa, dal V Municipio e il Presidente del V Municipio Mauro Caliste aveva motivato la scelta proprio il parco di Tor Tre Teste-Alessandrino-Quarticciolo

«perché Serrao poeta, scrittore, critico letterario è stato un cittadino, sempre impegnato nel trasmettere i valori più eminenti della cultura alle nuove generazioni, una figura essenziale per la crescita culturale del nostro territorio, nel quale ha operato in numerose iniziative culturali con le Biblioteche Gianni Rodari e Quarticciolo e il Centro culturale Lepetit, presso il quale ha ideato e promosso il Premio di poesia e stornelli nei dialetti del lazio ‘Vincenzo Scarpellino»

Il viale intitolato ad Achille Serrao parte dall’ingresso del parco su via Targetti a Tor Tre Teste (vicino alla fontanella), dopo 300 metri si incrocia con viale Vincenzo Scarpellino (poeta in dialetto romanesco) e prosegue in direzione del quartiere Alessandrino costeggiando l’area degli Orti Urbani fino all’ingresso al Parco in via del Pergolato angolo via Onorato Ardoino.

Per conoscere Achille Serrao

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