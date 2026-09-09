Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Magliana, incendio di sterpaglie e rifiuti: Vigili del Fuoco al lavoro, strada chiusa

Rogo divampato poco prima delle 15 all'altezza del civico 460. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per domare l'incendio

Federica Esposito - 9 Settembre 2026

Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, il quadrante sud-ovest della Capitale. Poco prima delle 15:00, per cause ancora da accertare, un rogo si è sviluppato lungo via della Magliana, all’altezza del civico 460.

A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie presenti a bordo strada e vari cumuli di rifiuti abbandonati nella zona.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai volontari della Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di bonifica dell’area interessata dalla colonna di fumo, e il gruppo XI della Polizia Locale di Roma Capitale, per gestire la viabilità e messa in sicurezza dell’area.

Immagine di repertorio

Impatti sulla viabilità e chiusura della strada

Per consentire l’intervento in sicurezza dei mezzi di soccorso ed evitare pericoli per i veicoli in transito, è stato necessario modificare la viabilità locale:

Tratto interdetto: Chiusura temporanea al traffico su via della Magliana nel segmento compreso tra l’incrocio con Via del Trullo e Via Idrovore della Magliana.

Disagi e deviazioni: Si registrano rallentamenti nella circolazione e deviazioni della viabilità di zona fino al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata.

Riapertura stradale

Intorno alle 16:00 il tratto compreso tra Via del Trullo e Via Idrovore della Magliana, è stato riaperto al traffico. (aggiornamento delle ore 16:08).

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