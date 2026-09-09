Scontro aperto sulla Roma-Lido: la Regione respinge le accuse e difende i report ufficiali di Cotral

Divampa la polemica politica sulle condizioni della ferrovia Roma-Lido, da sempre snodo nevralgico per migliaia di lavoratori e villeggianti diretti al mare.

A far esplodere il caso sono state le denunce pubblicate a mezzo stampa da un consigliere regionale riguardanti presunti picchi di ritardi e cancellazioni delle corse.

Un’intemerata a cui la Regione Lazio e la società Cotral hanno risposto a stretto giro, respingendo punto su punto ogni accusa e definendo i dati diffusi del tutto privi di riscontro nei report di servizio.

Secondo gli uffici di Via Cristoforo Colombo, la situazione contabile e operativa tracciata dai prospetti ufficiali — liberamente consultabili sul sito del gestore — restituisce un’immagine decisamente più solida rispetto alla narrazione dell’opposizione.

I bilanci di giugno: 3.374 corse sui binari e una sola cancellazione

A supporto della propria posizione, l’azienda e l’amministrazione regionale hanno diffuso il consuntivo analitico relativo al mese di giugno, snodo cruciale per l’avvio della stagione estiva:

Corse regolari e straordinarie: Rispetto ai 2.980 treni ordinari programmati dal calendario di linea, ne sono stati regolarmente garantiti 2.979. A questi si sono aggiunti 395 viaggi straordinari organizzati per sostenere l’afflusso verso le spiagge di Ostia, portando il totale mensile a 3.374 corse.

Cancellazioni e ritardi: Nell’intero arco del mese si certifica la soppressione di un unico treno, mentre le corse che hanno subito limitazioni o coperto tratte parziali sono state soltanto 2.

Climatizzazione a bordo: Anche sul tema del comfort di viaggio Cotral muove una precisazione netta: durante tutto il mese di agosto non risulta pervenuta alcuna formale contestazione o segnalazione di guasto agli impianti di aria condizionata.

L’Assessorato: «Sui cantieri un impegno mai visto prima»

Al di là della schermaglia sulle cifre, dall’Assessorato regionale ai Trasporti si ribadisce la linea fermezza sul piano di rilancio dell’infrastruttura.

L’amministrazione ha confermato che i cantieri avviati per il rinnovo dei binari, della rete elettrica e la manutenzione straordinaria dei convogli proseguiranno senza sosta.

Interventi strutturali, sottolineano dalla Regione, attesi da diversi anni e ritenuti indispensabili per restituire continuità, sicurezza ed efficienza a una linea strategica per la mobilità della Capitale.

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