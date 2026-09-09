Settecamini: il Parco Guido Rossa si rifà il look con una nuova area fitness

Il IV municipio di Roma si arricchisce di un nuovo spazio dedicato allo sport e al benessere all’aria aperta. Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 17:00, verrà inaugurata la nuova area fitness nel Parco Guido Rossa, in Via Canterano nel quartiere Settecamini.

L’evento rappresenta un momento importante per la comunità locale. Ai cittadini sarà offerta una struttura moderna e attrezzata per l’allenamento outdoor, immersa nel verde.

All’inaugurazione prenderanno parte Massimiliano Umberti – Presidente del Municipio Roma IV, Federica Desideri – Assessore all’Ambiente del Municipio Roma IV, Sabrina Alfonsi – Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Giammarco Palmieri – Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale

L’appuntamento è aperto a tutti i residenti e agli appassionati di sport che desiderano scoprire la nuova area attrezzata del quartiere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.