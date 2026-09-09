Corsa di Miguel 2027 apertura delle iscrizioni

Scattano domani, giovedì 10 settembre 2026, le iscrizioni alla prossima Corsa di Miguel del 17 gennaio 2027 il tradizionale arrivo allo stadio Olimpico La data non è un caso, proprio il 10 settembre, nel 1960, Abebe Bikila conquistò l’oro olimpico della maratona a piedi nudi, un pomeriggio che è rimasto inciso nella memoria di Roma e di tutto il mondo dello sport. Si tratta dunque di omaggio alla memoria del grande atleta etiope.

Il via delle iscrizioni all’evento che ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez è accompagnato da una novità riassumibile nel titolo “La mia Miguel”.

Ogni podista potrà partecipare al conto alla rovescia sui profili social della Corsa raccontando la storia della sua passione, un gruppo, un’iniziativa riempiendo il palcoscenico della Corsa di Miguel con qualcosa di suo. Una novità che si accompagna alle parole d’ordine classiche della manifestazione: sport di tutti, per tutti, con tutti.

Le iscrizioni sono aperte sul sito http://www.lacorsadimiguel.it al prezzo di 17 euro (fino al 31 ottobre) e di 20 (fino a chiusura iscrizioni l’8 gennaio 2027). Come sempre si può partecipare sui 10 chilometri sia alla versione competitiva sia a quella non competitiva. Previsti anche nella stessa mattinata gli appuntamenti con i 5 km della Generazione Miguel e i 3 della Strantirazzismo, sempre con arrivo all’Olimpico.

La Corsa di Miguel presenterà poi la sua tradizionale carta di identità: musica sul percorso, le joelette e una grande partecipazione paralimpica, il passaggio per Ponte Milvio e la pista ciclabile, i segnali chilometrici d’autore lungo il percorso. Gli organizzatori del Club Atletico Centrale annunciano anche una novità logistica per poter partire e arrivare in modo più agevole.

Nel frattempo si muove anche l’attività nelle scuole totalmente gratuita e finanziata proprio attraverso la Corsa madre. Sabato 19 settembre, alle 10.30, al Parco di Villa De Sanctis sulla via Casilina, sarà presentato il progetto dedicato a tutte le studentesse e gli studenti fra seminari a scuola sulla storia dello sport e gare inclusive.

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