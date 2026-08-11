La Rome 15 K domenica 8 novembre 2026 si correrà nel cuore di Roma

Nella torrida estate romana la macchina organizzatrice della Rome 15 K, la Forhans Team di Gianluca Calfapietrà, è in moto per l’edizione 2026 che si svolgerà il prossimo 8 novembre.

La gara, come ormai tradizione prevederà due percorsi, uno di 15 km competitivo, estremamente gradito ai partecipanti perché propedeutico a gare più lunghe e per il fatto che è l’unico sulla distanza che si svolge nella Regione Lazio, ed uno di 5 km, aperto a tutti che anche quest’anno è stato confermato dalla Fidal Lazio come campionato regionale sulla distanza.

La risonanza raggiunta dalla Rome 15 K negli anni in tredici edizioni grazie alla perfetta organizzazione e alla bellezza del percorso (raccogliendo l’eredità della Rome 21 K) e le iscrizioni già raccolte, lasciano prevedere una ricca partecipazione con oltre 3500 atleti ai nastri di partenza della 15 k e di più di 1500 per la 5 k, per un totale che potrebbe sfiorare 5000 runners al via.

Il percorso, in attesa delle autorizzazioni di Roma Capitale, dovrebbe ricalcare quello dello scorso anno che si dipanerà nel cuore del centro storico della Capitale con partenza ed arrivo da Viale delle Terme di Caracalla, regalando ad italiani e stranieri passaggi suggestivi ed iconici in alcuni degli scorci più belli di Roma toccando Piazza Venezia, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

Un video in 3d sarà realizzato a breve e pubblicizzato su siti e social, sul percorso della Rome 15 k, che illustrerà in formato tridimensionale le strade e i monumenti che saranno teatro della manifestazione

Come ogni anno gli atleti, i team e gli sponsor potranno ritrovarsi insieme nei giorni precedenti alla gara nel Rome 15 K ‘Expò che sarà allestito nei pressi dello Stadio delle Terme di Caracalla dove, da venerdì 6 a domenica 8, oltre al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, si potranno visitare stand ed essere protagonisti di numerosi eventi collaterali.

Già definiti, nei giorni precedenti la corsa, una gara di tecnica di Nordic Walking, una gara di bici Brontomp, una gara di atletica giovanile, attività di Yoga, ginnastica per anziani, e la domenica mattina, prima della gara, un riscaldamento collettivo a suon di musica e altro ancora.

Sarà dunque un evento non esclusivamente dedicato al running, ma un vero e proprio contenitore di sport aperto a tutti.

Saranno inoltre in programma allenamenti gratuiti con gruppi di running che prevederanno, da settembre in poi, uno stage collettivo a settimana.

Per le iscrizioni e tutte le informazioni sulla gara www.rome15k.com.

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