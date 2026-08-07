Aldo Zaino, 91 anni e una forza da runner: dopo la frattura al femore guarda “l’altro lato della medaglia”
Il nostro redattore e amico, infortunatosi il 15 luglio, dal reparto di fisioterapia del Policlinico Umberto I racconta il suo recupero con parole di gratitudine, energia e speranza
A 91 anni Aldo Zaino continua a correre la sua maratona più importante: quella della vita.
Il nostro redattore, storico appassionato di sport e runner instancabile, il 15 luglio ha subito una frattura al femore che lo ha costretto a un intervento e a un percorso di riabilitazione.
Una prova impegnativa che Aldo, ancora una volta, sta affrontando con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto: forza, ironia e voglia di guardare avanti.
Dal reparto di fisioterapia del Policlinico Umberto I ha voluto prima di tutto ringraziare le tante persone che gli sono state vicine.
“Grazie, grazie, grazie a tutti per la vostra vicinanza – ha scritto – un bellissimo atto d’amore che mi fa sentire meno solo e mi aiuta a guarire prima”.
Parole semplici, ma che raccontano bene il rapporto speciale che Aldo ha costruito negli anni con tante persone. Un affetto che lui stesso definisce una fonte di energia: “Le vostre attenzioni per me sono come iniezioni di ricostituente che mi aiutano a trovare forza, energia e grinta”.
Un atteggiamento che aveva già dimostrato dopo la scomparsa della sua amata Vera, quando la vicinanza degli amici era stata fondamentale per affrontare un momento doloroso.
“La vita è strana, bisogna vedere entrambi i lati della medaglia”
Nel suo messaggio Aldo non nasconde le difficoltà del momento. Sa che il recupero richiederà tempo e che forse non tutto tornerà come prima, ma non perde il suo spirito combattivo.
“La vita è strana – ha scritto – nel momento che intorno a te ci sono rose e fiori viene giù una mannaia ben affilata. Che fare? Bisogna reagire affinché la tristezza e la malinconia non prendano il sopravvento”.
E proprio da qui nasce la sua riflessione sull’“altro lato della medaglia”: anche in una situazione difficile possono emergere aspetti positivi e incontri capaci di lasciare un segno.
Aldo racconta con sorpresa e riconoscenza l’équipe medica che lo ha seguito: “I medici che mi hanno operato erano tutti giovanissimi e il 50 per cento erano donne”.
E del reparto di fisioterapia del Policlinico Umberto I sottolinea soprattutto il clima umano: “Si vive un’atmosfera familiare”. Un ambiente dove medici, infermieri, fisioterapisti e pazienti condividono momenti di quotidianità, come la serata del sabato davanti a una pizza Margherita.
Lo sport come linguaggio universale
Da vero uomo di sport, Aldo ha trovato anche nella fisioterapia una conferma di ciò che ha sempre pensato: lo sport unisce.
“Lo sport unisce – ha spiegato – niente partiti politici, tifoserie sportive, religioni, nazionalità o ceto sociale. Tutti nella stessa palestra: pazienti, infermieri, fisioterapisti, caposala e primari”.
Una riflessione che racchiude il suo modo di vedere il mondo: le differenze restano fuori, mentre dentro conta la persona.
Anche i messaggi agli amici sono un allenamento
Aldo ha raccontato anche il motivo per cui, in questi giorni, continua a inviare aggiornamenti e messaggi.
“Questa mia iniziativa mi offre delle opportunità: tenermi occupato, tenere sveglio il cervello, non perdere la cognizione del tempo”.
Ancora una volta emerge il suo carattere: anche durante la riabilitazione cerca un modo per rimanere attivo, presente, in relazione con gli altri.
Il recupero continuerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma una cosa è già evidente: a 91 anni Aldo Zaino sta affrontando questa nuova sfida con lo stesso spirito con cui ha affrontato tante corse.
Con il sorriso, la determinazione e la convinzione che, anche nelle difficoltà, ci sia sempre un altro lato della medaglia da scoprire.
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