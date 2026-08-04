Appuntamento  all’Eur di Roma con la “2ª Edizione CF9K Corsa Futurista”

Sabato 19 settembre appuntamento con l’edizione 2026 della CF9K Corsa Futurista. C’è grande attesa per la seconda edizione della manifestazione dopo il successo clamoroso di quella del 2025 che lo scorso 15 novembre ha voluto far rinascere, a distanza di 16 anni, lo straordinario evento nato nel 2009, da un’idea di Ferdinando Colloca, che si ispira al manifesto futurista, pubblicato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti su «Le Figaro».

Lo scorso anno sul suggestivo percorso, che si è dipanato in notturna per le vie del quartiere Eur, centinaia di atleti hanno voluto cogliere gli aspetti sportivi e culturali della gara promossa da ASI e organizzata dall’ASD Atletica ASI Roma, in collaborazione con l’ASI Lazio (Comitato Regionale e Provinciale di Roma -Associazioni Sportive & Sociali Italiane), con il supporto tecnico/organizzativo della ASD O.S.O. OLD STARS OSO. Sono già in tantissimi gli atleti ed i testimonial che hanno aderito a questa seconda edizione.

La gara e i suoi significati

Lo start per i 9 km della gara competitiva sarà dato alle ore 21.00 presso il Quadrato della Concordia, all’ombra del maestoso Palazzo della Civiltà Italiana in una suggestiva atmosfera fra musica e luci.

Nelle intenzioni dei promotori l’evento vivrà un ulteriore step di crescita, fondendo armoniosamente i significati meramente sportivi e la suggestione di un nuovo futuro che accenda i riflettori anche sui significati più espliciti dell’arte e della cultura.

La CF9K Corsa Futurista vuole essere rappresentare sempre più un simbolo di speranza, per un mondo di pace che costruisca il bene comune. Un punto di partenza, un movimento di pensiero che non limiti le proprie attività ad una nottata dedicata al running ma che offra a sportivi e non appuntamenti simbiotici e di approfondimento nel corso di tutto l’anno.

La corsa del mese di settembre rappresenterà il momento culminante di questo percorso, la fine e l’inizio: il punto di incontro di un anno di esperienze condivise e il punto di partenza per quello successivo, che travalichi i confini regionali per assurgere a riferimento nazionale per chi crede che sport, cultura, tecnologia e innovazione possano generare valore sociale.

Il percorso

CF9K (9 km)

Il circuito è di 1285 mt circa da ripetere 7 volte per un totale di 9km.

Partenza dal Quadrato della Concordia, si scende per il Viale della Civiltà del Lavoro (direzione Cristoforo Colombo), si gira a destra per piazza Konrad Adenauer e si rigira a destra risalendo su Viale Civiltà del Lavoro si ripassa su Quadrato della Concordia tenendo il lato sinistro, si scende lungo Viale Pasteur si gira a sinistra per viale dell’Urbanistica in fondo si gira a destra su P.zzale Don Luigi Sturzo, si gira a destra su via dell’Astronomia, si prosegue e si gira a destra su Viale Pasteur (lato sx per chi corre) si ricosteggia in esterno il Quadrato della Concordia e ricomincia il giro passando sul punto di partenza

La solidarietà- Solidarity Mobbing Run

Uno degli obiettivi primari dell’evento, anche grazie alla passeggiata non competitiva denominata “Solidarity Mobbing Run” di circa 1285 mt (1 giro del tracciato) la cui partecipazione è aperta a tutti senza nessun obbligo di tesseramento ma previa pre-iscrizione ( sul regolamento ufficiale tutte le indicazioni) con partenza prevista alle 20.30.

L’obiettivo è la raccolta di fondi. Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà destinato all’acquisto di giocattoli, da donare, prima delle festività natalizie, ai bambini del reparto oncologico pediatrico di un importante ospedale italiano.

Non solo corsa

Nel nutrito programma della 2ª edizione della CF9K Corsa Futurista numerose attività collaterali fra arte, cultura e intrattenimento. In programma una mostra dedicata a tema Futurismo, il premio ITALIAFUTURO che verrà assegnato alle personalità che si sono distinte nei loro settori professionali, il Festival Fime e seminari tematici.

Iscrizioni

Quota A: Il costo della quota d’iscrizione è di € 12 entro il 20 agosto 2026 Quota B: di € 15 fino alla chiusura delle iscrizioni

Quota C: in casi autorizzati dall’organizzazione di € 20 il giorno prima o lo stesso della gara fino alle ore 19 (nel gazebo preposto)

Quota fidelity di € 10 per i partecipanti delle precedenti edizioni

Per le società con più di 10 iscritti verranno consegnati 2 pettorali gratuiti. (10+2)

Per info e modalità: https://www. cf9kcorsafuturista.com/ iscrizioni-costi

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