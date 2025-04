Vera Secinaro Zaino ci ha lasciati

«Vincenzo, mia moglie Vera alle ore 14.30 di sabato 12 aprile mi ha lasciato ed è volata in Cielo»

Profondamente addolorati, la redazione tutta ed io, partecipiamo al grande dolore che ha colpito il nostro carissimo amico e fotoreporter di Abitare a Roma, Aldo Zaino cui viene a mancare la sua amatissima moglie Vera con la quale lo scorso anno aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio.

«60 anni di vita insieme, “nella buona e nella cattiva sorte”, come si suol dire, – avevo commentato – non sono pochi e attraversano epoche diverse del nostro paese. Questo ambito traguardo sta per essere raggiunto, con amore, da Vera Secinaro e Aldo Zaino il nostro cronista e fotografo, onnipresente soprattutto quando ci sono eventi sportivi, ma anche eventi culturali».

Lo scrivevo in un’intervista celebrativa di un’unione inscindibile appena un anno fa. In essa si sottolineava che dal loro grande amore era nata la primogenita Roberta, e dopo Fabrizio. E a seguire c’erano state le nascite delle nipoti Benedetta e Francesca, ed infine quella di Cristina.

A tutti loro ed al nostro Aldo la piena partecipazione al loro dolore.

Il funerale di Vera si terrà martedì 15 aprile alle ore 11.00 presso la Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino.

