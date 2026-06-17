Addio al cardinale Camillo Ruini, protagonista della Chiesa italiana per oltre vent’anni

Si è spento all’età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa cattolica italiana tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila.

Teologo, pastore e uomo di governo ecclesiastico, Ruini ha segnato profondamente la vita della diocesi di Roma e il dibattito pubblico nazionale, diventando per molti anni uno dei principali punti di riferimento dell’episcopato italiano.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo ecclesiale e nelle istituzioni. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano progressivamente aggravate. Lo scorso maggio il quadro clinico aveva destato nuove preoccupazioni, dopo una lunga serie di problemi legati soprattutto alla funzionalità renale.

Nel 2024 era stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli in seguito a un infarto, dal quale era riuscito a riprendersi. Successivamente aveva affrontato ulteriori complicazioni sanitarie, tra cui un serio blocco renale che aveva richiesto cure specialistiche.

Nato a Sassuolo nel 1931, Ruini è stato per quasi due decenni una delle personalità più autorevoli della Chiesa italiana. Il suo nome è indissolubilmente legato alla diocesi di Roma, che ha guidato come cardinale vicario dal 1991 al 2008, anni durante i quali ha accompagnato la comunità ecclesiale della Capitale in una fase di profondi cambiamenti sociali e culturali.

Parallelamente ha ricoperto la guida della Conferenza Episcopale Italiana, assumendo un ruolo centrale nel rapporto tra Chiesa e società civile.

Durante il suo lungo mandato alla presidenza della CEI, conclusosi nel 2007, è stato protagonista di numerosi passaggi cruciali del dibattito pubblico italiano, intervenendo spesso sui grandi temi etici, culturali e politici che hanno attraversato il Paese.

Ruini è stato considerato uno degli interpreti più influenti del pensiero cattolico italiano contemporaneo. La sua capacità di leggere i cambiamenti della società e di inserirli all’interno della riflessione ecclesiale gli ha conferito un peso significativo non soltanto negli ambienti religiosi, ma anche nel confronto politico e culturale nazionale.

La Diocesi di Roma ha affidato il ricordo del cardinale a un messaggio di profonda gratitudine.

Nel cordoglio espresso dal cardinale vicario Baldassare Reina e dagli organismi diocesani viene sottolineata l’importanza del servizio svolto da Ruini nella Capitale e il segno lasciato dalla sua azione pastorale. Un’eredità costruita attraverso anni di guida della Chiesa romana e di attenzione alle trasformazioni che hanno interessato la città e l’intero Paese.

Nel ricordo della diocesi emerge anche la sua capacità di interpretare le grandi transizioni culturali e sociali dell’Italia contemporanea, mantenendo sempre al centro la difesa dei valori cristiani e la presenza pubblica della comunità cattolica. Un percorso sintetizzato nel motto episcopale che aveva scelto per il proprio ministero: Veritas liberabit nos, “la verità vi farà liberi”.

Con la scomparsa di Camillo Ruini si chiude una pagina importante della storia recente della Chiesa italiana. Una stagione nella quale il cardinale emiliano è stato protagonista di alcune delle scelte più significative dell’episcopato nazionale, lasciando un’impronta destinata a rimanere nella memoria ecclesiale e civile del Paese.

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