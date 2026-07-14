Sgomberi abusivi e scarichi illegali, la Polizia Locale stringe la morsa: nei guai un netturbino fuori servizio
Scoperta una finta impresa che stipava climatizzatori e rifiuti speciali sul camion. Nel Municipio IX le telecamere incastrano un operatore ecologico mentre lanciava sacchi in un parcheggio
Dietro la facciata di una regolare ditta individuale specializzata in piccoli traslochi e sgomberi di cantine, si nascondeva in realtà una filiera parallela e totalmente abusiva per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.
A smantellarla sono stati gli agenti del N.A.D. (Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito di una maxi-campagna di controlli che dall’inizio del 2026 ha già portato all’accertamento di oltre 1.700 violazioni ambientali e alla denuncia di duecento persone in tutta la città.
La prima indagine ha preso il via da un dettaglio apparentemente minore: un’attività di volantinaggio selvaggio e abusivo nei quartieri del quadrante est.
Seguendo la scia di quei volantini, i caschi bianchi sono risaliti alla ditta e hanno avviato servizi mirati di appostamento e pedinamento.
Il camion dei veleni a Cinecittà e il trucco dei traslochi
Il blitz è scattato in via Quinto Publicio, a pochi passi da piazza Quinto Curzio, nel cuore del quartiere Cinecittà. I vigili del Nad hanno intercettato e bloccato un autocarro cassonato:
Il carico illegale: Nel retro del mezzo erano stipati circa quattro metri cubi di rifiuti di ogni genere. Tra scarti urbani e metalli c’erano anche rifiuti speciali pericolosi, come vecchi motori di impianti di climatizzazione contenenti ancora il gas refrigerante, altamente nocivo per l’atmosfera.
I provvedimenti: Il titolare dell’attività, un cittadino romeno di 40 anni alla guida del camion, è risultato completamente privo delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di quel tipo di materiali, oltre che dei formulari di tracciabilità. L’uomo è stato denunciato a piede libero per gestione non autorizzata di rifiuti. Il veicolo e il carico sono stati sequestrati, mentre all’autista è stata ritirata la patente in vista della sospensione.
Le telecamere incastrano il netturbino “pasticcione”
Se a Cinecittà l’indagine è nata sulla strada, nel quadrante sud della Capitale sono state le lenti dei sistemi di videosorveglianza a fare la differenza.
Analizzando i fotogrammi delle telecamere comunali installate nel Municipio IX, gli investigatori del Nad hanno isolato una serie ripetuta di scarichi abusivi di materiali edili e sacchi neri nei pressi di un parcheggio pubblico a Mostacciano.
Identificata la targa del veicolo, gli agenti hanno teso la trappola bloccando l’inquinatore seriale proprio mentre era intento a lanciare l’ennesimo carico di immondizia.
Con enorme sorpresa, l’uomo al volante è risultato essere un operatore ecologico italiano di 58 anni che, una volta smontato dal turno di lavoro ordinario, arrotondava ripulendo cantine e gettando i rifiuti in mezzo alla strada. Anche per lui è scattata l’immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria.
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