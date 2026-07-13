Orrore a Marcellina, lite in casa finisce nel sangue: padre accoltella il figlio di 21 anni alla gola

Le urla interrotte dai gemiti, poi il silenzio e la corsa disperata dell’ambulanza. Una violentissima lite familiare si è trasformata in un tentato omicidio alle prime luci del mattino di lunedì 13 luglio a Marcellina, comune della cintura metropolitana a nord-est della Capitale.

Un ragazzo di soli 21 anni è vivo per miracolo dopo essere stato aggredito e accoltellato dal padre all’interno dell’appartamento di famiglia. Il giovane, raggiunto da diversi fendenti in parti vitali, è ora ricoverato in prognosi riservata.

Il dramma si è consumato intorno alle 7 del mattino. L’allarme è scattato quando i vicini di casa, svegliati dal rumore assordante del bisticcio, hanno allertato il numero unico di emergenza 112. Nell’abitazione si sono fiondati i sanitari del 118, che si sono trovati davanti una scena cruenta: il ventunenne perdeva molto sangue dal collo.

Sottoposto alle prime manovre di tamponamento sul posto, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sebbene le sue condizioni restino gravi a causa dei profondi tagli riportati, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

L’assalto con il coltello da cucina

È stato lo stesso giovane, nel breve tragitto verso il pronto soccorso e prima di essere sottoposto alle cure dei medici, a squarciare il velo di omertà su quanto accaduto tra le mura domestiche, indicando chiaramente il genitore come autore del ferimento.

I primi rilievi investigativi hanno confermato il racconto:

L’arma del delitto: A colpire il ragazzo è stato un uomo di 44 anni, cittadino pakistano, che nel culmine della rabbia ha impugnato un grosso coltello da cucina recuperato dal lavello.

La dinamica: L’uomo ha sferrato i colpi mirando al volto e al torace del figlio. Il ventunenne ha tentato disperatamente di difendersi alzando le braccia, rimediando profonde ferite da difesa alle mani, prima che la lama lo raggiungesse alla gola.

Manette immediate, si scava nel passato della famiglia

I Carabinieri della stazione di Marcellina, supportati dai militari della Compagnia di Tivoli, si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore, rimasto all’interno o nei pressi dell’abitazione in stato di shock.

L’uomo è stato bloccato e arrestato con la pesante accusa di tentato omicidio aggravato.

L’arma del delitto, ancora sporca di sangue, è stata individuata sul pavimento dell’alloggio, repertata e posta sotto sequestro penale per i successivi esami scientifici.

Resta adesso da capire cosa abbia potuto scatenare una violenza così cieca e primordiale tra padre e figlio.

Gli investigatori dell’Arma stanno ascoltando in queste ore i parenti della vittima e i vicini di casa nel tentativo di ricostruire il contesto relazionale della famiglia, verificando se vi fossero stati in passato altri episodi di maltrattamenti o accesi dissidi domestici mai denunciati. Il quarantaquattrenne è stato trasferito in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip.

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