Bernando ha raggiunto l’amata Angela

Il 18 giugno 2026 si è spento Bernardo Vannimartini. Era nato a Roma il 16 agosto 1940. Come da sue volontà, sabato 20 giugno dalle ore 9:30 alle 11:00 si terrà un funerale laico per dargli un ultimo saluto insieme ai parenti, direttamente presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Tor Vergata.

Grande uomo, marito, padre, nonno, lavoratore, comunista, appassionato di musica, gli piaceva ballare e poi tante altre cose: questo è stato Bernardo.

L’ho conosciuto perché genitore, insieme all’amata Angela, dei miei amici del cuore Carlo e Andrea (i gemelli) e di Elena. È stato tra i primi a popolare il quartiere di Tor Tre Teste a metà degli anni ’70, andando ad abitare nelle case dei “dipendenti ATAC” in via Davide Campari.

Amava stare sia stare in disparte che all’interno delle feste, ma sapeva sfoderare la battuta giusta al momento giusto e poi… vedere aprire il suo sorriso da dietro la barba era un vero piacere. Devo a lui gran parte delle mie prime musicassette, perché la musica era una sua grande passione.

Ha lavorato per molti anni all’ATAC guidando gli autobus. Una volta andato meritatamente in pensione, ha fatto il centralinista e l’autista al Partito Comunista ed ha iniziato a frequentare il Centro Anziani di Tor Tre Teste entrando a far parte anche del comitato di gestione; lì amava passare il tempo giocando a carte e alle bocce.

Ma oltre a Tor Tre Teste, un pezzo grandissimo del suo cuore era sempre a Laculo, in provincia di Rieti: un borgo e una comunità a cui Bernardo è rimasto profondamente legato per tutta la vita e che oggi si stringe nel dolore al fianco della famiglia.

Dopo aver visto nascere e crescere cinque nipoti, all’inizio di questo anno Bernardo ha dovuto salutare la sua Angela (1937-2026), i cui funerali si sono svolti l’8 gennaio 2026 nella chiesa di San Tommaso d’Aquino, sempre a Tor Tre Teste. Tra la comunità dei primi abitanti e pionieri del quartiere era ovviamente conosciuta da tutti come “la mamma dei gemelli”. Sono indimenticabili nella mia memoria, e non solo nella mia, i suoi richiami dal balcone per far rientrare i figli a cena. Ah, quante camicie ha rammendato e stirato Angela.

Le testimonianze

“Ricordo molto bene Bernardo, che era un comunista convinto e coerente, forte e coraggioso . Un esponente di un mondo generoso che non c’è più. Gli volevo e volevamo molto bene.” – Oliviero Diliberto

. Un esponente di un mondo generoso che non c’è più. Gli volevo e volevamo molto bene.” – Oliviero Diliberto “È così… un male, che non sapevo avesse e che all’apparenza sembrava sconfitto, ha prevalso e lo ha consumato del tutto. Ieri questa notizia. Bernardo, Bernardino per i più, era da sempre una persona socievole, affabile, con portamento ; insieme ad Angela formavano una coppia distinta, bella, invidiabile. Ora saranno di nuovo insieme. Li pensiamo lì, con i nostri ricordi. Un’altra generazione, un altro pezzo di storia che se ne va.” – Danilo

“È così… un male, che non sapevo avesse e che all’apparenza sembrava sconfitto, ha prevalso e lo ha consumato del tutto. Ieri questa notizia. Bernardo, Bernardino per i più, era da sempre una ; insieme ad Angela formavano una coppia distinta, bella, invidiabile. Ora saranno di nuovo insieme. Li pensiamo lì, con i nostri ricordi. Un’altra generazione, un altro pezzo di storia che se ne va.” – Danilo “Lo voglio ricordare al centro commerciale, sorridente, con la battuta pronta .” – Mara

.” – Mara “Ho avuto il privilegio di lavorare con lui per un po’ di anni, era una persona straordinaria. Mi dispiace tantissimo, condoglianze.” – Sergio

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