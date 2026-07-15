Stazione di Guidonia, via libera all’esproprio per il parcheggio gratuito dei pendolari

Una risposta rapida, quasi obbligata, per spegnere un focolaio di proteste che rischiava di surriscaldare l’estate dei pendolari della provincia est di Roma.

La giunta comunale di Guidonia Montecelio, guidata dal sindaco Mauro Lombardo, ha deliberato l’avvio della procedura d’esproprio per pubblica utilità di un terreno situato a ridosso della nuova stazione ferroviaria di Colle Fiorito.

L’obiettivo è chiaro: realizzare in tempi record un parcheggio pubblico completamente gratuito a servizio dei viaggiatori e dei residenti.

La decisione arriva a pochissimi giorni dal debutto del nuovo e tecnologico scalo ferroviario, che ha sostituito lo storico impianto del centro cittadino.

Un’apertura attesa da anni, ma subito accompagnata da una pioggia di polemiche per via delle tariffe introdotte nel parcheggio d’interscambio principale da 496 posti: un euro all’ora o abbonamenti annuali fino a 665 euro.

Una “stangata” insostenibile per chi ogni giorno deve prendere il treno per raggiungere la Capitale per motivi di studio o lavoro.

La strategia: interscambio rapido contro la sosta selvaggia

L’intervento deliberato dall’amministrazione comunale non punta solo a dare sollievo ai portafogli dei pendolari, ma risponde a una precisa necessità urbanistica.

La mancanza di stalli gratuiti stava infatti già provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità locale, con un picco di auto lasciate in sosta selvaggia lungo i marciapiedi e le strade d’accesso limitrofe.

L’esproprio del terreno adiacente ai binari permetterà di creare un polmone di sosta alternativo e, soprattutto, a costo zero.

“Con questo provvedimento abbiamo dato il via a un’opera pubblica molto sentita, soprattutto dai pendolari, che hanno segnalato la necessità di un numero maggiore di parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze della nuova stazione”, ha dichiarato il sindaco Mauro Lombardo. “È una risposta concreta alle criticità sollevate in questi primi giorni di operatività del nuovo scalo”.

I prossimi passi: attesa per il cronoprogramma

Il provvedimento approvato in Giunta avvia ufficialmente l’iter burocratico per l’acquisizione coatta dell’area privata. Trattandosi di un’opera strategica legata alla mobilità e alla pubblica utilità, gli uffici comunali seguiranno una corsia preferenziale per accelerare i tempi di presa in possesso del terreno.

Nei prossimi giorni, il Comune di Guidonia Montecelio renderà noto il cronoprogramma ufficiale dei lavori.

Il documento indicherà le scadenze per la definizione dell’esproprio, le fasi di spianamento e asfaltatura del terreno e la successiva apertura dei nuovi stalli gratuiti, che andranno a integrare gli 80 posti liberi già faticosamente ricavati dall’amministrazione lungo la nuova via di accesso da via Paolina.

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