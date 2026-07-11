Metro B, i nuovi treni restano un’attesa: basta promesse, ora parla la prudenza

Questa volta dal Campidoglio scatta la linea del silenzio. Nessuna promessa da spendere davanti a banchine affollate, nessun nastro ideale da tagliare sul calendario e, soprattutto, stop definitivo ai pronostici sui mesi e i giorni del debutto.

Per i nuovi treni della Metro B inizia la fase burocratica e tecnica decisiva, ma per vedere i passeggeri a bordo bisognerà armarsi di ulteriore pazienza.

Dopo una lunga catena di scadenze evaporate nel nulla, l’assessorato alla Mobilità cambia radicalmente strategia: non verrà comunicata alcuna data ufficiale finché l’ultimo pezzo di carta non sarà firmato dagli enti certificatori.

A fare chiarezza su un dossier diventato spinoso è lo stesso assessore capitolino Eugenio Patanè, che ha ripercorso l’intricato iter dei nuovi convogli, ammettendo implicitamente le difficoltà che hanno fatto slittare un esordio che la città attende ormai da più di un anno.

Il piano della flotta e le scadenze fantasma

Sulla carta, la rivoluzione della linea B poggia su un investimento massiccio: 36 nuovi treni ordinati al colosso Hitachi, acquistati per mandare in pensione i vecchi vagoni che scontano un’età anagrafica ormai insostenibile.

I nuovi mezzi sono veri e propri giganti dell’efficienza sotterranea: capaci di ospitare fino a 1.204 passeggeri (con 204 posti a sedere), sono dotati di 48 porte complessive per fluidificare la salita e la discesa e di compartimenti interamente accessibili per le persone con disabilità.

Il primo convoglio-prototipo ha toccato i binari romani nell’aprile del 2025, inaugurando un cronoprogramma di consegne che dovrebbe concludersi solo nel 2028.

Da quel momento, però, le previsioni sul debutto si sono trasformate in un balletto di date: prima si era ipotizzato aprile 2026, accettando persino l’idea di chiudere la metropolitana in anticipo la sera per i test; poi la palla era passata a fine giugno. Ma anche l’inizio dell’estate è trascorso senza che le porte del nuovo treno si aprissero ai pendolari.

Cento verifiche e lo scoglio dei 5.000 chilometri

I motivi del ritardo risiedono nella complessità del collaudo. Patanè ha spiegato che il prototipo è stato sottoposto a oltre cento test di sicurezza, statici e dinamici.

Esami durissimi che in alcuni casi hanno evidenziato anomalie e “bug” strutturali, costringendo la casa produttrice a ritoccare i sistemi elettronici e meccanici prima di poter riprendere la corsa verso l’omologazione.

Ora le prove sui binari sono formalmente concluse e la palla è in mano a un tecnico indipendente per la relazione di conformità. Una volta vidimato il documento, si aprirà il vero imbuto burocratico:

Il passaggio ministeriale: La palla passa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) per la nomina della commissione di vigilanza. Un passaggio che non dipende dagli uffici comunali.

Il nulla osta: Solo dopo l’esame dei faldoni cartacei la commissione rilascerà il definitivo visto per l’esercizio.

Il rodaggio “fantasma”: Anche con l’ok in tasca, il treno non caricherà nessuno. Dovrà viaggiare vuoto di notte e di giorno per accumulare 5.000 chilometri di rodaggio. Calcolando una media di 200 chilometri quotidiani, significa un altro mese di binari deserti (per i treni successivi il test scenderà a 1.500 chilometri).

Se la macchina delle autorizzazioni dovesse accelerare durante l’estate, il debutto reale potrebbe concretizzarsi in autunno.

Ma dentro Palazzo Senatorio nessuno si fida più dei calcoli probabilistici: la parola d’ordine è annunciare la partenza solo quando il macchinista avrà davvero la mano sulla leva del gas.

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