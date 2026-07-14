Trastevere, gli anziani del rione ai Musei Capitolini sulle golf cart: la mobilità elettrica diventa solidale

Una carovana di 12 golf cart elettriche ha attraversato stamattina il centro storico di Roma per accompagnare gratuitamente 70 ospiti del Centro Anziani di Trastevere ai Musei Capitolini.

L’iniziativa, promossa da METUR (Mobilità Elettrica per il Turismo a Roma, l’associazione che riunisce 14 agenzie di viaggio regolari del comparto) e patrocinata da Roma Capitale, ha dimostrato sul campo come la mobilità sostenibile possa trasformarsi in uno strumento concreto di welfare urbano.

Ma oltre al profondo valore sociale, la giornata di oggi ha segnato una netta accelerazione nel confronto tra le istituzioni capitoline e gli operatori regolari per la definizione del nuovo quadro normativo del settore.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Roma, e realizzato in collaborazione con l’assessorato di Erica Battaglia e con la Commissione Mobilità presieduta da Giovanni Zannola, ha incassato una forte e compatta sponda politica proprio sulla necessità di stringere i tempi per una regolamentazione rigida del comparto, capace di distinguere le aziende virtuose da chi opera fuori dalle regole.

«Questa giornata vuole essere un modello virtuoso di partenariato tra pubblico e privato, replicabile e duraturo – ha spiegato a margine dell’iniziativa il presidente di METUR, Pascal van Duijnhoven –. La nostra associazione rappresenta le aziende sane: flotte esclusivamente elettriche, personale qualificato, massime coperture assicurative e tecnologie come il geofencing per il rispetto della sicurezza urbana. Proprio per questo rivolgiamo alle istituzioni una richiesta chiara: il settore ha bisogno di una regolamentazione immediata che protegga gli operatori seri da chi opera al ribasso. Non chiediamo norme calate dall’alto, ma un tavolo di lavoro comune per accelerare le regole. Perché un veicolo elettrico a passo d’uomo non consuma la città: la rende accessibile».

L’accelerazione sul percorso normativo è stata pienamente raccolta dal Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Yuri Trombetti:

«Iniziative come questa dimostrano che i golf cart, se inseriti in un quadro di regole chiare, possono diventare una risorsa preziosa per la città. Stiamo lavorando proprio a una regolamentazione del settore che valorizzi gli operatori seri e trasformi questo servizio in un’opportunità concreta per turisti e cittadini, a partire dalle persone più fragili. Vedere gli anziani accompagnati ai Musei Capitolini è l’immagine migliore della Roma accessibile e solidale che vogliamo costruire».

A confermare come l’azione sociale sul territorio debba viaggiare di pari passo con un’organizzazione strutturata del servizio è stata la Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Erica Battaglia:

«L’iniziativa di oggi coniuga mobilità sostenibile e azione sociale, avvicinando alla bellezza e alla cultura chi è più esposto al rischio di esclusione: oggi gli anziani accompagnati ai Musei Capitolini, il 4 luglio le persone con disabilità in occasione del concerto a Tor Vergata. È questa la direzione di una città che non lascia indietro nessuno».

L’evento odierno ha confermato che il connubio tra utilità sociale e turismo di qualità può funzionare solo all’interno di una cornice di legalità. Per questo METUR ha rilanciato la necessità di un tavolo tecnico congiunto immediato che coinvolga Regione Lazio e Comune di Roma, per tradurre l’intesa politica odierna in norme certe, percorsi definiti e un contrasto severo all’abusivismo.

L’appuntamento di oggi segue un altro intervento realizzato gratuitamente da METUR lo scorso 4 luglio in occasione del concerto di Ultimo, quando cinque mezzi elettrici hanno accompagnato in sicurezza circa 500 persone con disabilità e pazienti dializzati all’interno dell’area dell’evento, confermando il potenziale del comparto.

La mattinata si è conclusa con il rientro della carovana a Trastevere. Ad attendere gli ospiti presso il Centro Anziani, per un rinfresco conviviale che ha suggellato la riuscita dell’iniziativa, era presente anche l’Assessore del Municipio I, Claudia Santoloce.

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