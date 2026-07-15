Spaccata nella biblioteca dei ragazzi: Acilia risponde ai vandali e si riprende la piazza

C’è un’immagine simbolica, quasi brutale nella sua semplicità, che racconta il riscatto difficile delle periferie romane: un tappeto di vetri infranti che copre i pavimenti dove, fino al giorno prima, i ragazzi del quartiere sfogliavano libri e studiavano per gli esami. Nel silenzio del fine settimana, la biblioteca Sandro Onofri di Acilia è stata presa d’assalto.

I vandali hanno divelto la porta d’ingresso di piazza Capelvenere, devastato gli arredi e frugato ovunque, prima di andarsene con un bottino quasi ridicolo: uno scanner per documenti e qualche cassa acustica per la musica.

Il danno reale, però, non si misura nel valore della refurtiva. La devastazione ha costretto la struttura a sbarrare temporaneamente le porte, privando il quartiere del suo unico e più prezioso avamposto culturale. Ma la reazione di Acilia è stata immediata.

Questa sera, mercoledì 15 luglio alle ore 19:00, la comunità locale, i comitati di quartiere e le associazioni si stringeranno in un abbraccio simbolico attorno alla biblioteca, con un presidio pacifico proprio davanti a quelle vetrate ferite.

Un faro acceso nel buio di piazza Capelvenere

La “Sandro Onofri” si trova in una sistemazione provvisoria proprio a largo Capelvenere, un’area che per lunghissimi anni ha rappresentato uno dei nodi più complessi del decimo municipio, schiacciata tra l’incuria e la marginalità sociale.

La presenza dei libri ha letteralmente cambiato il volto e il ritmo di questa piazza, rimettendo in moto una socialità positiva in attesa che vengano completati i lavori di riqualificazione strutturale della sede storica della biblioteca, finanziati con i fondi del Pnrr.

L’attacco di pochi giorni fa assume quindi i contorni di una sfida aperta al processo di rinascita del quartiere, che proprio in questi mesi si sta arricchendo di nuovi presidi pubblici fondamentali, come una postazione dell’Ares attiva giorno e notte e un centro dedicato all’aggregazione dei più giovani.

La reazione delle istituzioni: «Chi semina violenza ha già perso»

Il tentativo di riportare indietro le lancette dell’orologio e riconsegnare la piazza al degrado ha trovato un fronte compatto tra residenti, sindacati e istituzioni locali.

«Il vero furto non è lo scanner portato via, ma il tempo sottratto ai nostri ragazzi e alla loro crescita», dichiara l’assessore municipale alla Scuola e alle Politiche giovanili, Andrea Morelli. «La biblioteca non è un semplice magazzino di volumi, ma uno spazio aperto di inclusione e legalità. Se il cronoprogramma dei lavori di riparazione verrà rispettato, già domani, giovedì 16 luglio, saremo pronti a riaprire al pubblico. La nostra risposta a questa violenza gratuita sarà una presenza ancora più forte sul territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda si schiera la Fp Cgil Roma e Lazio, che ha espresso vicinanza ai bibliotecari ed ha esortato il Campidoglio a investire risorse sempre maggiori nella sicurezza e nella tutela di questi insostituibili presidi culturali di frontiera.

Anche dal consiglio municipale arriva un monito durissimo contro gli autori del raid. «Qualcuno si illude di poter spaventare una comunità e riprendersi la piazza con la forza del vandalismo», commenta il consigliere di Sinistra Civica Ecologista, Marco Possanzini. «È un calcolo totalmente errato. Le indagini faranno il loro corso per assicurare i responsabili alla giustizia, ma nel frattempo noi continueremo a valorizzare Acilia con investimenti, servizi e partecipazione».

Questa sera, sotto il cielo estivo di piazza Capelvenere, i residenti accenderanno le luci della solidarietà per dimostrare che le pagine di un libro, ad Acilia, pesano molto più delle mazze dei vandali.

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