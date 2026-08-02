Basket in carrozzina, Italia: ecco i convocati per il mondiale di Ottawa

Al termine del ritiro che si è svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, sono stati diramati i nomi dei dodici atleti che comporranno la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina impegnata nel percorso di avvicinamento ai prossimi Campionati del Mondo, in programma in Canada, ad Ottawa, dal prossimo 9 settembre, giorno della cerimonia di apertura.

Tre le novità rispetto al roster che nell’ottobre 2025 ha conquistato la semifinale nel Campionato Europeo di Sarajevo e il pass Mondiale: si tratta di Alessandro Pedron (al primo Mondiale in carriera), Luigi Topo ed Alessandro Sbuelz (esordienti assoluti). Confermati nel ruolo di capitani Filippo Carossino e Giulio Maria Papi. Gli altri azzurri che compongono la Nazionale maggiore saranno Andrea Giaretti, Enrico Ghione, Simone De Maggi, Ahmed Raourahi, Driss Saaid, Joel Boganelli e Gabriel Benvenuto (anch’egli al primo Mondiale della carriera).

Il capo allenatore è Fabio Castellucci, che ha assunto la carica nel corso dell’ultimo raduno di Tirrenia, in conseguenza della fine del rapporto di collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina e Gertjan van der Linden. Completano lo staff Scheila Bellito (fisioterapista), Claudio Possamai (meccanico) ed Eleonora Tramontana (team manager). Capo delegazione ad Ottawa sarà il Segretario Generale Fipic, Alessia Ferri.

L’Italia farà il proprio esordio giovedì 10 settembre alle ore 10 locali (le 16 italiane) contro il Brasile, match che si disputerà nel campo di gara numero due, all’interno della Carleton University. Il giorno successivo, sempre all’interno delle strutture del campus universitario canadese, alle ore 16.45 locali (le 22.45 italiane) secondo match contro l’Olanda. Ultima sfida del girone, dopo il riposo di sabato 12 settembre, contro gli USA in programma domenica 13 alle ore 17 locali (le 23 italiane) nel campo di gara principale, la Arena del TD Palace.

Lunedì 14 settembre gli incroci degli ottavi di finale, il 15 settembre i quarti di finale. Semifinali in calendario il 17 settembre, finalissima il 19 settembre. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della IWBF (International Wheelchair Basketball Federation).

Gli azzurri si ritroveranno per l’ultima fase della preparazione il 1 settembre, prima della partenza per il Canada.

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