Bracciano, aggredisce due ristoratori e ruba una sedia. Poi svaligia una casa e fugge in bici

Un vero e proprio raid di violenza, furti e controsensi si è consumato nel cuore di Bracciano.

Protagonista della vicenda è un cittadino ungherese di 22 anni, senza fissa dimora, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia locale con le pesanti accuse di lesioni personali, furto in abitazione e ricettazione.

Il giovane ha seminato il panico tra le vie del centro durante lo scorso pomeriggio, muovendosi in un evidente e pericoloso stato di alterazione.

L’aggressione al ristorante e il furto della sedia

La sequenza di eventi è iniziata all’interno di un ristorante nel centro storico. In seguito ad alcune pretese non assecondate e a banali incomprensioni con lo staff, il 22enne ha dato in escandescenze scagliandosi fisicamente contro i titolari del locale:

I feriti: Un uomo di 32 anni e una donna di 52 anni sono stati soccorsi dal personale sanitario, riportando lesioni ed ecchimosi giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 10 giorni.

La fuga insolita: Prima di allontanarsi a piedi, l’aggressore ha afferrato una delle sedie in legno del locale, portandola via con sé tra lo sconcerto dei presenti.

La svaligiata in casa e il travestimento per sfuggire ai blitz

La corsa del giovane non si è fermata qui. Pochi minuti dopo, diversi residenti lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto a ridosso delle recinzioni e delle finestre di alcune villette.

Riuscito a penetrare all’interno di un’abitazione indipendente, l’indagato ha rovistato negli armadi facendo razzia di capi d’abbigliamento firmati. Per depistare le ricerche e mimetizzarsi tra i passanti, si è spogliato degli abiti che indossava indossando immediatamente la refurtiva appena asportata.

L’intervento dell’Arma e il blocco in bicicletta

A porre fine alla catena di reati è stata la reattività dei cittadini e l’intervento tempestivo delle gazzelle dell’Arma.

Grazie ai dettagli forniti dai testimoni e all’analisi in tempo reale dei filmati della videosorveglianza urbana, i Carabinieri sono riusciti a intercettare il 22enne mentre tentava la fuga in sella a una bicicletta, anch’essa risultata di presunta provenienza illecita.

L’uomo è stato bloccato, condotto in caserma per l’identificazione e deferito all’Autorità Giudiziaria.

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